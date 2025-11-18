Skandal u šibenskoj policiji: Policajca i kolegu prijavili zbog muljaže oko invaliditeta

Šibensko-kninska policija istražila je dvojicu svojih kolega zbog sumnje u niz prijevara i zloupotreba, a jedan od njih završio je u pritvoru. Prvi, 52-godišnji policajac, sumnjiči se da je tijekom duljeg razdoblja uzimao novac i imovinu koja je bila namijenjena osobi s invaliditetom te tako sebi stvarao nepripadnu korist.

Uz to, policija tvrdi da je krivotvorio potpis na ugovoru o kupnji vozila i ranije počinio kaznena djela protiv člana obitelji.

Drugi policajac iz iste uprave osumnjičen je za računalnu prijevaru. Navodno je koristio automobil i iskaznicu za osobe s invaliditetom, iako na to nije imao pravo.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 52-godišnjak je završio u pritvoru, a protiv drugog policajca podnosi se prijava redovnim putem.

Šef šibensko-kninske policije odmah je suspendirao 52-godišnjaka, a protiv obojice će biti pokrenuti disciplinski postupci.