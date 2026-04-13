Prihvaćena optužnica

Skandal u Španjolskoj: Supruga premijera Sancheza ide na sud zbog milijunskih malverzacija

Piše HINA,
Skandal u Španjolskoj: Supruga premijera Sancheza ide na sud zbog milijunskih malverzacija
Foto: Andres Martinez Casares

Gómez, koja se trenutno nalazi u Kini na službenom putu Pedra Sancheza toj zemlji, ranije je tvrdila da je nedužna

Istražni sudac u Madridu prihvatio je u ponedjeljak optužnicu protiv Begoñe Gómez, 51-godišnje supruge španjolskog premijera Pedra Sancheza, kojoj će se suditi za navodna kaznena djela trgovanja utjecajem, korupcije u poslovanju, pronevjere javnih sredstava i nedopuštenog prisvajanja. Sudac Juan Carlos Peinado, koji će se umiroviti u rujnu, završio je dvije godine dugu istragu zaključivši da postoji dovoljno indicija da se prihvati optužnica protiv Sanchezove supruge.

Nakon što je Pedro Sanchez u ljeto 2018. postao premijer, njegova je supruga dobila katedru na Sveučilištu Complutense u Madridu gdje je sudjelovala u vođenju jednog poslijediplomskog studija. Navodno je u toj ulozi potpisivala pisma preporuke kompanijama koje su tražile državnu pomoć.

Sumnjiči ju se da je od tih tvrtki primala zauzvrat novac „ne za javnu sveučilišnu katedru, nego kao osobni imetak“.

Gómez, koja se trenutno nalazi u Kini na službenom putu Pedra Sancheza toj zemlji, ranije je tvrdila da je nedužna.

Španjolska lijeva vlada također je u ponedjeljak stala u njenu obranu

Ministar pravosuđa Félix Bolaños rekao je u obraćanju medijima da "apsolutno vjeruje" da će viši sud biti "pravedan" i na kraju poništiti rješenje suca Peinada jer „nema ničega“ u tom slučaju.

