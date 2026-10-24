Skandal u Srbiji! REM optužio N1 i Novu za kršenje šutnje: 'Što je ovo? Tko je to potpisao?'

Novi skandal potresa Srbiju samo dan uoči parlamentarnih izbora. Regulatorno tijelo za elektroničke medije (REM) objavilo je da su televizije N1 i Nova S prekršile izbornu šutnju, no član Vijeća REM-a Rodoljub Šabić tvrdi da to tijelo nikada nije donijelo takvu odluku, piše srpski dnevnik Danas. Šabić je upozorio da četvero neovisnih članova Vijeća nije sudjelovalo na sjednici koju je predsjednik REM-a Stevica Smederevac pokušao održati bez prisutnosti javnosti. Zbog nedostatka kvoruma sjednica nije održana, pa nije mogla biti donesena ni odluka o navodnom kršenju izborne šutnje.

- Ovaj nevjerojatan akt, što god predstavljao, nije akt REM-a jer ga nije donijelo Vijeće REM-a. Četvero neovisnih članova Vijeća odbilo je sudjelovati na sjednici koju je predsjednik Stevica Smederevac želio održati bez javnosti. Zbog nedostatka kvoruma sjednica se nije mogla održati - rekao je Šabić za Danas.

Prema Šabićevim navodima, predsjednik REM-a nije spomenuo navodno kršenje izborne šutnje ni u dnevnom redu sjednice koja se nije održala. Član Vijeća zato dovodi u pitanje kako se dokument bez pečata i potpisa pojavio u javnosti u ime regulatora. Smatra da bi okolnosti mogle zahtijevati kriminalističku istragu te da treba utvrditi tko je ovlastio zaposlenika stručne službe da poduzima mjere mimo odluka Vijeća.

- Kako se dokument takvog sadržaja, bez pečata i potpisa, pojavio u javnosti u ime REM-a, pitanje je koje bi možda moglo zahtijevati i kriminalističku istragu - rekao je Šabić za Danas.

Kakav je ovo papir? Ko stoji iza njega? Nikad nije bio na sednici Saveta REM! Niko od nezavisnih članova Saveta nikad ga nije ni video. Ko je ovo potpisao? https://t.co/P7gRpHp2Xf — Rodoljub Sabic (@RodoljubSabic) October 23, 2026

Šabić je slučaj komentirao i na društvenoj mreži X, gdje je propitivao vjerodostojnost dokumenta i naveo da ga neovisni članovi Vijeća nisu vidjeli. Pozvao je predsjednika Smederevca da objasni kako je dokument nastao. Ujedno je podsjetio na ranije odluke REM-a vezane uz televiziju Informer, tvrdeći da su Smederevac i troje članova bliskih vlasti spriječili nadzor te da su prijedlozi za pokretanje postupaka protiv te televizije odbačeni glasovanjem četiri prema četiri. Dodao je da je mogućnost ovakvog postupanja REM-a ranije najavljivana u programu Informera.