NAPISALA BEĆARAC DABRI

Škare Ožbolt: 'Slaviš Pavelića, uz čašu vina, a zaboravljaš tko nas je vodio do Knina...'

Foto: Sanjin Strukić/pixsell

Vesna Škare Ožbolt oštro kritizirala DP-ovog zastupnika zbog pjesme u čast ustaškog poglavnika: 'Slaviti izdajnika - to je blamaža koja se ne prašta'

Admiral

Bivša ministrica pravosuđa i odvjetnica Vesna Škare Ožbolt osula je žestoke kritike na račun DP-ovog saborskog zastupnika Josipa Dabre zbog pjevanja pjesme u čast ustaškog poglavnika Ante Pavelić. Na svom Facebook profilu Škare Ožbolt je otvoreno izrazila nevjericu i osudu.

- Pitam se što to moraš imati u glavi da danas pjevaš o Anti Paveliću. Mislila sam da će Dabro zapjevati bećarac o Franji Tuđmanu, utemeljitelju moderne Hrvatske... a on čezne za Pavelićem, likom koji je Istru i Dalmaciju poklonio talijanskim fašistima, i njega vidi kao vođu svih Hrvata. Horor, da ne može veći - napisala je.

Škare Ožbolt je napravila svoj bećarac u kojem ističe:

'Franjo nam je državu stvorio,
a taj tvoj sve u crnilo pretvorio.
Slaviš Pavelića, uz čašu vina,
a zaboravljaš tko nas je vodio do Knina.
Bećar može pjevati svašta,
al' slaviti izdajnika - to je blamaža koja se ne prašta.'

Podsjetimo, Josip Dabro je tijekom pokladnog jahanja u Komletincima otpjevao pjesmu 'Kad je Stjepan Radić umirao', koja opisuje atentat na političara Stjepan Radić u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928. 

Međutim, u pjesmu je uvrstio i stihove: 'U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata', Potom zastaje i poručuje 'Samo za Milorada', aludirajući na predsjednika SSDS-a Milorada Pupovca, a onda još jednom pjeva refren pjesme koja veliča zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića...

