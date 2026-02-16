UŽIVO Sastaje se vrh HDZ-a: Što će Plenković reći o Josipu Dabri?

Nakon što je Josip Dabro pjevao pjesmu u kojoj je veličao ustaškog poglavnika Antu Pavelića, a HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije, politički tajnik te stranke Darko Klasić izjavio je da će se ovoga tjedna sastati stranačka tijela i prodiskutirati cijelu situaciju. Rekao je i da će do petka, kada je predviđeno glasanje o novom ministru rada i socijalne skrbi Alenu Ružiću, imati zaključke.

Pokretanje videa... 03:41 HDZ-ovci o Dabri | Video: Luka Safundžić/24sata

HDZ-ovi članovi su uoči predsjedništva stranke kratko prokomentirali Dabrino pjevanje i veličanje Pavelića, pa je tako Mislav Herman rekao da je to potpuno nepotreban ispad. Herman je naglasio kako HDZ ima jasan i čvrst stav o svim totalitarnim režimima, ne praveći razliku među njima. Istaknuo je kako je temelj moderne hrvatske državnosti Domovinski rat i da se toga treba držati.

​- Mislim da smo mi u HDZ u jasno pokazali kako smo protiv svih totalitarnih režima, dakle ne samo fašističkog, nego i komunističkog i to se moramo držati - poručio je Herman.

Pokretanje videa... 02:42 Mislav Herman o Josipu Dabri | Video: Luka Safundžić/24sata

Branko Bačić je prije predsjedništva rekao kako nije primjereno, ali da će više govoriti nakon predsjedništva i nakon sastanka većine u utorak.

Nina Obuljen Koržinek rekla je kratko kako Dabrino pjevanje nije primjereno. Kaže da joj nije neugodno što su s njim u koaliciji te da svatko odgovara za svoje postupke. Doda je da ne treba zazivati likove i ideologije iz prošosti te je poručila da imamo svoju državu i svoje pjesme.

Ubrzo je stigao i šef stranke Plenković koji je rekao kratko kako će nakon sjednice Predsjedništva komentirati sve.