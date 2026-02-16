Obavijesti

News

Komentari 10
OSUDE USTAŠLUKA

UŽIVO Sastaje se vrh HDZ-a: Što će Plenković reći o Josipu Dabri?

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Sastaje se vrh HDZ-a: Što će Plenković reći o Josipu Dabri?
Foto: 24sata

HDZ-ovi članovi su uoči predsjedništva stranke kratko prokomentirali Dabrino pjevanje i veličanje Pavelića, pa je tako Mislav Herman rekao da je to potpuno nepotreban ispad.

Admiral

Nakon što je Josip Dabro pjevao pjesmu u kojoj je veličao ustaškog poglavnika Antu Pavelića, a HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije, politički tajnik te stranke Darko Klasić izjavio je da će se ovoga tjedna sastati stranačka tijela i prodiskutirati cijelu situaciju. Rekao je i da će do petka, kada je predviđeno glasanje o novom ministru rada i socijalne skrbi Alenu Ružiću, imati zaključke. 

Pokretanje videa...

HDZ-ovci o Dabri 03:41
HDZ-ovci o Dabri | Video: Luka Safundžić/24sata

HDZ-ovi članovi su uoči predsjedništva stranke kratko prokomentirali Dabrino pjevanje i veličanje Pavelića, pa je tako Mislav Herman rekao da je to potpuno nepotreban ispad.  Herman je naglasio kako HDZ ima jasan i čvrst stav o svim totalitarnim režimima, ne praveći razliku među njima. Istaknuo je kako je temelj moderne hrvatske državnosti Domovinski rat i da se toga treba držati.

SASTAJE SE VRH HDZ-A VIDEO Herman o Dabrinom pjevanju: Potpuno nepotrebno, unosi nemir. Većina je sigurna
VIDEO Herman o Dabrinom pjevanju: Potpuno nepotrebno, unosi nemir. Većina je sigurna

​- Mislim da smo mi u HDZ u jasno pokazali kako smo protiv svih totalitarnih režima, dakle ne samo fašističkog, nego i komunističkog i to se moramo držati - poručio je Herman.

Pokretanje videa...

Mislav Herman o Josipu Dabri 02:42
Mislav Herman o Josipu Dabri | Video: Luka Safundžić/24sata

Branko Bačić je prije predsjedništva rekao kako nije primjereno, ali da će više govoriti nakon predsjedništva i nakon sastanka većine u utorak. 

OBRUŠIO SE NA DABRU Šef HSS-a: 'Neukusno dovoditi Radića i Pavelića u istu pjesmu'
Šef HSS-a: 'Neukusno dovoditi Radića i Pavelića u istu pjesmu'

Nina Obuljen Koržinek rekla je kratko kako Dabrino pjevanje nije primjereno. Kaže da joj nije neugodno što su s njim u koaliciji te da svatko odgovara za svoje postupke. Doda je da ne treba zazivati likove i ideologije iz prošosti te je poručila da imamo svoju državu i svoje pjesme.

Ubrzo je stigao i šef stranke Plenković koji je rekao kratko kako će nakon sjednice Predsjedništva komentirati sve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026