'Škola je odustala od maturalca tri dana prije polaska, agencija ne želi otkazati putovanje'

Iako su od putovanja u Dubrovnik odustali svi učenici razreda jedne zagrebačke gimnazije, agencija tvrdi kako škola ne može ovako otkazivati putovanje i ne želi vratiti novac, požalili su nam se roditelji

<p><strong>Prošle godine u rujnu</strong> učenici tada trećeg razreda jedne zagrebačke gimnazije dogovorili su se da će krajem lipnja 2020. ići na maturalac u Španjolsku. Putovanje su praktički otplatili zagrebačkoj agenciji poznatoj po organizaciji maturalaca. No onda je u lipnju iz škole stigla odluka da se zbog korone odustaje od Španjolske. Agencija je ponudila putovanje u Dubrovnik, odnosno vaučere za drugo putovanje onima koji ne žele. Moje dijete odlučilo je da želi u Dubrovnik, pa smo potpisali aneks ugovora. Ovo putovanje stoji 3990 kuna, a razliku smo dobili nazad nakon mjesec dana natezanja s agencijom.</p><p><strong>Putovanje za Dubrovnik zakazano je za ovu subotu, 29. kolovoza, no 25. kolovoza smo dobili mail od škole da se ne ide na maturalac zbog preporuka HZJZ za Splitsko-dalmatinsku županiju. No agencija ne želi čuti za odgodu ili otkazivanje putovanja. Poručili su nam da se na putovanje kreće prema utvrđenom rasporedu i da neće biti povrata novca. No tko bi pustio maloljetno dijete na takav put bez nastavnika? Ja sigurno ne, a odustao je i cijeli razred, njih 17. No agencija ne odustaje, ispričala nam je majka učenice jedne zagrebačke gimnazije (svi podaci poznati reakciji).</strong></p><p>Iz agencije nam zasad nisu odgovorili na upit, no roditelji su nam proslijedili mailove koje je agencija poslala školi, te u kojima potvrđuju navode roditelja o putovanju. No kako se vidi, agencija tvrdi da je škola je prekasno donijela odluku o odustajanju od putovanja, te da je dužna osigurati nastavničku pratnju za ovo putovanje od kojeg agencija - ne odustaje.</p><p>Nažalost, ni iz gimnazije nismo dobili očitovanje o ovoj bizarnoj situaciji u kojoj se škola i agencija ucjenjuju preko džepova roditelja i živaca i zdravlja djece.</p><h2>Kome se obratiti?</h2><p>Ovo je samo jedna od brojnih neugodnih situacija s maturalnim putovanjima u cijeloj Hrvatskoj, a s pitanjima nam se već danima javljaju roditelji i nastavnici. Kako nam kaže sugovornica u ovome slučaju, iznos od gotovo 4000 kuna vrlo je velik za prosječni budžet i sad će jednostavno propasti. Nju i ostale roditelje muči to ne mogu dobiti konkretne odgovore i ne znaju kome ni se obratili.</p><p>- Pisali smo i dječjoj pravobraniteljici. U ovoj situaciji mi ne pada na pamet pustiti dijete na izlet u Dubrovnik, a bez nastavničke pratnje to sigurno ne dolazi u obzir - ističe mama maturantice.</p><p>Ministarstvo znanosti i obrazovanja odavno se ograđuje od ove teme jer, kako kažu, nisu organizator ovih putovanja, te na sve upite upućuju na HZJZ i Ministarstvo turizma. Tako su odgovorili i nama.</p><p>Ono što ističu u Ministarstvu turizma je da se na maturalce mora i može primijeniti Odluka Ministarstva zdavstva proglašenju epidemije bolesti COVID-19. Ta odluka propisuje posebne okolnosti zbog kojih se u ovim situacijama primjenjuju i specifična pravila za putovanja, uključujući i maturalce.</p><p><strong>Ako roditelji, odnosno učenici potpuno odustanu od uplaćenog putovanja, tri su opcije povrata novca, odnosno kompenzacije. Prema novom članku Zakona u pružanju usluga u turizmu, novac im u potpunosti može biti vraćen po isteku 180 dana od nestanka korona virusa, plus još 14 dana roka za uplatu povrata. Uplaćena sredstva, druga je opcija, mogu zamijeniti za vaučer pa ga iskoristiti za neko privatno putovanje, a treća je mogućnost raskidanje ugovora, kao što se to i inače može učiniti, uz određenu naknadu koja ostaje agenciji.</strong></p><p>- Agencije su sklopile ugovore s roditeljima s jedne strane, a s davateljima usluga s druge strane. Roditelji traže povrat, a drugi su novac već potrošili pa su agencije u nezavidnoj situaciji.Primjerice, Španjolska više nije u lockdownu i oni ne vide razloga zašto se njihova usluga ne bi iskoristila, stoga ne žele vratiti novac. Manji dio se odlučio putovanja zamijeniti onima po Hrvatskoj, a dio će morati čekati ili naći neko kompromisno rješenje - komentirao je nedavno za Hinu predsjednik udruge putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba.</p><p>U svakom slučaju, nije jasno zašto agencija ne pristaje na povrat dijela novca onim roditeljima koji su odustali od putovanja svoje djece, budući da na to imaju potpuno pravo bez obzira na odluku škole. Jednako bi pravo imali i da su odustali od putovanja čak i da je škola odlučila poslati nastavničku pratnju.</p><p>Kako su nam neslužbeno kazali sugovornici u oba ministarstva, roditeljima bi u ovoj bizarnoj situaciji bilo najbolje da sve prijave Državnom inspektoratu, pa se da utvrdi tko zapravo krši koje propise i kako da dođu do svog novca.</p><h2>Neki ne putuju, ali neki se ne boje</h2><p>Kaotičnu situaciju dodatno je pojačala nedavna preporuka Stožera civilne zaštite i HZJZ-a.</p><p><strong>- Smatramo da su maturalna putovanja u ovome trenutku rizičan događaj jer djeca zajedno putuju, spavaju u jednoj sobi više njih. Mi ne preporučujemo da se putuje u inozemstvo, a ako već putuju, neka to bude na jedan dan. Mislimo da je u ovakvoj epidemiološkoj situaciji neprimjereno da se putuje na više dana - kazao je Krunoslav Capak u ponedjeljak.</strong></p><p>Zbog svega toga, škole na kraju odlučuju svaka za sebe, najčešće ovisno o dogovoru s agencijom. Tako, primjerice, u zagrebačkoj Gimnaziji Lucijana Vranjanina nisu odustali od maturalca, pa se 140 učenika ovih dana sprema za putovanje u Dalmaciju. Dio roditelja je ogorčen.</p><p>- Ravnateljica je na sastanku rekla da su joj ruke vezane. Na nas roditelje prebacila je da smo mi potpisali ugovore s agencijom i ako otkažemo, da nam agencija neće vratiti novac. Na sastanku je bila i jedna majka koja je rekla da joj se vratio tumor i da šalje dijete na maturalac s kojeg se može s koronom. Neka djeca žive i s djedovima i bakama koji su u ugroženoj skupini. Ako se netko zarazi, tko će odgovarati, tko će u izolaciju s tim djetetom. Sva djeca sa svojim roditelja - kaže nam jedan otac, dok drugi smatra da nam nikakvih zapreka za putovanje:</p><p>- Nije u redu da se krivnja prebacuje na školu ili ravnateljicu koja je samo posrednik u organiziranju maturalca. Ugovore smo potpisali mi roditelji s agencijom, prije izbijanja epidemije, kada nitko nije mogao slutiti da bi se ovo moglo dogoditi. To što agencija neće vratiti novac, nema nikakve veze s ravnateljicom.</p><p>Sama ravnateljica Milica Medak za portal index.hr je izjavila da odgađanje puta nije opcija.</p><p>Pitanje maturalnih putovanja poteže se već nekoliko godina, upravo zbog nejasnoća oko toga tko je odgovoran za učenike na tome putovanju. Naime, maturalac se u papirima vodi kao vrsta izvanučioničke nastave, no glavni organizator jest agencija. Iz ravnateljskih redova već odavno se traži jasnije definiranje međusobnih odgovornosti kako bi se izbjegle ovakve situacije.</p>