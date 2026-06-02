Škole dobile upute za slučaj prijetnje bombom na maturi

Polaganjem ispita materinjeg jezika za nacionalne manjine (češki, mađarski, srpski i talijanski jezik) jučer je započela državna matura za ovu generaciju maturanata.

Pravo pristupa ovogodišnjim ispitima ima ukupno 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 učenika završnih razreda srednjih škola te 4287 ostalih pristupnika, učenika i osoba iz drugih država ili onih koji nisu ranije položili maturu. Ovogodišnji najstariji maturant, primjerice, ima 66 godina.

I ove godine ima nekoliko novosti vezanih uz polaganje mature. Zbog neugodnih situacija tijekom svibnja, kad su školama u više navrata stizale (lažne) dojave o bombama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih školama je poslalo uputstva u slučaju da se prijetnje dogode tijekom pisanja matura.

Navodi se kako u slučaju dobivanja pisane ili usmene prijetnje ravnatelji odmah pokreću prijavu o dojavi pozivom na broj telefona 192 i isključivo u dogovoru s policijom odlučuju o daljnjem postupku, uključujući eventualnu evakuaciju školske ustanove. Po dolasku policije obavit će se pregled objekta. Škola je dužna pridržavati se svih do sada donesenih uputa i protokola, kao i planova sigurnosti odgojno-obrazovne ustanove, navedeno je u dopisu Uprave za odgoj i obrazovanje.

- Nadamo se da dojava u vrijeme ispita mature neće biti. S resornim ministarstvom i drugim nadležnim službama poduzeli smo sve mjere kako prevenirati ta događanja. Ravnatelji škola dobili su vrlo jasan protokol što napraviti u takvim situacijama. Mogu potvrditi da će svi ispiti biti održani, no o detaljima zbog sigurnosti ne mogu govoriti - rekao nam je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Obavezni predmeti mature, hrvatski i engleski jezik te matematika, pišu se u drugoj polovici lipnja.

Hrvatski se piše dva dana, 15. i 16. lipnja, tu je najviše prijavljenih maturanata. Prvo se piše test sa sažetkom, a drugoga dana esej. Podsjetimo, svi pristupnici pišu istu razinu i za prolaz je potrebno 30 posto riješenosti ispita, te posebno položiti esej, s pragom od 26,67 posto. Prag na testu sa sažetkom bit će 31,25 posto.

Engleski jezik, A i B razina, polaže se 19. lipnja.

Matematika, A i B razina, posljednja je od obaveznih ispita i piše se 25. lipnja. Prag prolaznosti na obje razine iznosi 25 posto.

Ove godine uvedene su promjene koje se tiču sankcija za nedopuštena pomagala na ispitima. Kako je već ranije rekao ravnatelj NCVVO-a, odustalo se od prestroge mjere da se zbog mobitela koji pristupnik ima kod sebe poništava cijela matura. Sad će se poništavati samo ispit na kojem je učeniku pronađen mobitel, jer dio njih ga ne koristi za prepisivanje. Poništavanje cijele mature i dalje će se primjenjivati za zamjenu identiteta, krađu ili neovlašteno posjedovanje ispitnih materijala.

No i dalje se maturante upozorava - mobiteli na maturi su zabranjeni. Poništenje ispita iz obaveznog predmeta znači da se neće moći upisati fakultet na ljetnom roku jer se ispit mora ponoviti na jesenskom.