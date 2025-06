Škorić je nakon prvog uhićenja mogao koristiti službenu Škodu. Jedna je u njegovom dvorištu

Nakon jučerašnjeg ponovnog uhićenja Josipa Škorića, nekad šefa Hrvatskih cesta, sad savjetnika, 24sata su dobila dojavu iz te državne tvrtke da Škorić zadnjih mjeseci nije često dolazio u ured u Zagrebu, te da je 24 sata dnevno koristio službeni automobil Škoda Superb.

Iz Hrvatskih cesta kažu da zaposlenici koji obavljaju određene dužnosti, imaju pravo na automobil, ali ne 24 sata dnevno, te da njegov posao ne zahtjeva stalni boravak u uredu.

- Gospodin Josip Škorić zaposlenik je Hrvatskih cesta d.o.o. na radnom mjestu savjetnika te u skladu s opisom poslova obavlja zadatke koji uključuju strateško savjetovanje, razvojne projekcije i druge aktivnosti iz domene njegovog stručnog područja. Poslove obavlja sukladno uputama i potrebama Društva, a rad savjetnika se ne vezuje isključivo uz uredsku prisutnost već uključuje različite oblike angažmana, ovisno o zahtjevima konkretnih projekata i zadataka. Sukladno internim aktima i važećem Pravilniku, zaposlenici koji obnašaju određene dužnosti, uključujući i savjetničke pozicije, ostvaruju pravo na korištenje službenog vozila, kada je to u funkciji obavljanja radnih zadataka - kažu u službenom odgovoru.

Josip Škorić je jučer uhićen u Osijeku, kod kuće, a u dvorištu je fotoreporter Pixsella uhvatio i crnu Škodu Superb zagrebačkih tablica.

Poslali smo Hrvatskim cestama tablice s pitanjem je li to njihov automobil. Odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo. U njegovoj imovinskoj kartici iz 2024. godine piše da je jedina pokretnina automobil Smart for two iz 2016., vrijedan 6 i pol tisuća eura, kojeg je vlasnica njegova supruga.

Osijek: U novoj akciji Uskoka ponovno uhićen bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ministar demantira

Među tvrdnjama je i da je Oleg Butković osobno urgirao da mu se ostavi automobil te da zna da Škorić nije dolazio u ured. Ministar Butković za 24sata to demantira.

- Niti sam urgirao ikad za bilo čiji auto niti znam i provjeravam dolazi li netko od zaposlenika Hrvatskih cesta ili bilo koje tvrtke u resoru, na posao ili kad odlazi s posla. To je sve u ingerenciji Uprave koja je zadužena za takve stvari - govori za 24sata.

Ivica Budimir, koji je na čelo Hrvatskih cesta došao nakon Škorića, kaže da nema komentara dok 'sve ovo traje'.

Zagreb: Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Primao mito od 2023. godine?

Podsjetimo, Josip Škorić je 21. rujna 2024. godine uhićen prvi put, otprilike mjesec dana nakon što je naprasno dao ostavku na mjesto šefa Hrvatskih cesta zbog 'privatnih razloga'. Tad je uhićen zbog sumnji da je namještao poslove vrijedne oko 10 milijuna eura svom bratiću Zoranu Škoriću, direktoru Osijek Koteksa, i direktorici tvrtke Structivo Sandi Bajtl, od kojih je zauzvrat primao mito. No ne u 'kešu'.

Uskok vjeruje da je u tom slučaju Zoran Škorić Josipu Škoriću nabavio automobil vrijedan 66.900 eura uz dodatnu opremu od tri i pol tisuće eura. Taj automobil nikad nije u papirima prenesen sa prodavatelja na Škorića. Sandu Bajtl terete da je preko svoje tvrtke Škoriću platila materijal i opremu za obnovu obiteljske kuće u Osijeku vrijedne oko 52 tisuće eura.

Ako je Uskok u pravu, ni u ovom slučaju Škorić, koji je u srijedu uhićen u Osijeku kod kuće, nije primao 'keš'. Tu ga terete da je pogodovao tvrtki Anđelka Ščukanca i s njim povezanim tvrtkama u poslovima vezanima uz testiranje izdržljivosti asfalta i nabavci jednog stroja vrijednog 1,3 milijuna eura kojeg proizvode samo dvije tvrtke s kojima je Ščukanec bio u poslovnom odnosu. Zauzvrat, Ščukanec mu je platio smještaj u hotelu u Rovinju od oko 990 eura, kupio jednu povratnu kartu za Berlin za Škorićevu prijateljicu odvjetnicu iz Rijeke, jednu kartu za Hong Kong preko Dohe za posinka u vrijednosti od oko dvije i pol tisuće eura, a dogovorio je i kupnju Mercedesa na rate uz to da Ščukanec plati oko 41 tisuću eura.

Taj automobil se formalno vodi na Škorićevog svekra. Tu je i večera u restoranu Stari podrum u Momjanu od gotovo 4 tisuće eura, koju Ščukanec nije sam platio, nego je nagovorio profesora Darka Babića, predstojnika Zavoda za prometnu signalizaciju Fakulteta prometnih znanosti, da odobri plaćanje te večere fakultetskim sredstvima. Istražitelji vjeruju da je Škorić ovaj mito primao od 1. veljače do 21. kolovoza 2024. godine, dakle taman do kad je bio šef Hrvatskih cesta. U prvom slučaju, istražitelji vjeruju da je primao mito od bratića i Bajtl od veljače 2023. godine do veljače 2024. godine. Ako su u pravu, Škorić je od veljače 2023. do kraja svog zaposlenja kao šefa HC-a imao različite izvore s kojih je primao poklone i automobile kao mito. U oba slučaja negira krivnju.