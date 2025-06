Tko je Josip Škorić? Uhićeni bivši direktor HC-a i žena imaju kuću i 5 stanova, voćnjak, automobil...

U novoj akciji Uskoka u srijedu je ponovno uhićen Josip Škorić, bivši predsjednik Uprave Hrvatskih cesta. Uskok s policijom provodi akciju na području više županija, a na meti istrage su Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste.

U mailu, koji je u kolovozu prošle godine Josip Škorić poslao zaposlenicima Hrvatskih cesta, naveo je kako se odlučio povući iz privatnih razloga. Tvrdio je da ta odluka nije bila laka, ali da je najbolja za njega i njegovu obitelj.

“Nasmijte se i ne žalite zbog ove promjene. Vi ste tvrtka, vi ste Hrvatske ceste i to nikada nemojte zaboraviti” – rekao je na kraju maila u kojem se posebno zahvalio zaposlenicima.

Iako je smijenjen, Škorić je bio zadržan u HC-u, a ovo su iz tvrtke rekli početkom godine.

"Josip Škorić je zaposlenik Hrvatskih cesta i to na radnom mjestu Savjetnik te uredno obavlja poslove svog radnog mjesta. Utvrđeni poslovi uključuju razvijanje strategije i davanje projekcije vezane za stručno područje, savjetovanje o razvojnim projektima u funkcionalnom području kao i o potrebnim istraživanjima i sl., a zaposlenik može obavljati poslove i na zahtjev Uprave Društva.

Sukladno Pravilniku o plaćama Hrvatskih cesta d.o.o. podaci o plaći predstavljaju poslovnu tajnu. Rad g. Škorića sagledava se iz više aspekata, kao i za ostale zaposlenike unutar Hrvatskih cesta, dok će pravorijek institucija koje vode njegov slučaj u konačnici precizirati njegov status te dati odgovor na Vaše zadnje postavljeno pitanje."

Kako je objavio Forbes Škorić je u Hrvatskim cestama bio od 2005. godine kad je započeo kao šef ispostave u Osijeku. Član Uprave (iako ta njegova pozicija nije navedena u Sudskom registru) bio je od 2008. do 2011. godine kad dolazi na čelu tvrtke u vrijeme Vlade Jadranke Kosor. Par mjeseci nakon što je u prosincu 2011. godine Vladu formirala Kukuriku koalicija, smijenjen je s te pozicije. No, ni nakon toga nije napuštao tvrtku niti ostao bez visoke menadžerske pozicije. Do 2017. godine na čelu je Sektora za održavanje i promet. Nakon toga ponovno postaje predsjednik Uprave, što je bio sve do ostavke.

Osječanin Škorić u rodnom je gradu završio Građevinski fakultet, a profesionalnu karijeru započeo je 1992. godine u građevinskoj tvrtki Gradnja Osijek, gdje se na funkciji voditelja građenja zadržao godinu dana, nakon kojih prelazi u INA-u, na radno mjesto voditelja Predstavništva INA Konzalting Osijek, gdje će biti dvije godine, odnosno do 1995. godine. Tada ulazi u sustav javnih službi u kojem ostaje do današnjih dana, objavio je Jutranji list.

Prvo je tri godine bio stručni savjetnik za infrastrukturu u Zavodu za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, potom je pet godina pročelnik Ureda za obnovu i razvoj Osječko-baranjske županije, a onda i godinu dana pročelnik Agencije za razvoj Osječko-baranjske županije. Godine 2002., u vrijeme kada je HDZ prvi put od SDP-a izgubio vlast u županiji, Škorić izlazi iz županijskog sustava i prelazi u gradski, kojim tada još uvijek upravljaju liberali predvođeni gradonačelnikom Zlatkom Kramarićem.

Škorić postaje voditelj građevinske operative u komunalnoj tvrtki Unikom. Nakon što Kramarić i liberali izgube Osijek 2005. godine od Glavaša i HSP-a predvođenog Antom Đapićem, Škorić odlazi iz Unikoma, da bi se skrasio u Hrvatskim cestama koje su pod kontrolom HDZ-a, naveo je Jutarnji.

Njegova imovinska kartica, naveo je Forbes, otkriva kako je žena i on imaju pet stanova i kuću u Osijeku, voćnjak u Zmajevcu i Smart iz 2016. godine. Za pretpostaviti je bilo da on koristi službeni automobil. Imaju oko 128.000 eura ušteđevine, dionice manje vrijednosti te vraćaju kredite vrijedne 144.000 eura. Dio imovine su naslijedili.

Suradnja sa Škorićem koju je Radimir Čačić imao kao župan bila je, rekao je bivši varaždinski župan, apsolutno korektna. Doduše, kad je Škorić imao naredbu s vrha da nešto napravi, napravio bi, a kad je imao naredbu da zaustavi – zaustavio bi opisao je Čačić Škorićevu neupitnu vezanost za upute “s vrha”.

Podsjetimo, Škorića se u prošlom slučaju teretilo za namještanje poslova vrijednih oko 10 milijuna eura, a zauzvrat je primio mito veći od 110.000 eura u vidu novog automobila i uređenja kuće.