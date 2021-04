Kandidat Domovinskog pokreta za zagrebačkog gradonačelnika Miroslav Škoro predao je u utorak nešto više od 8000 potpisa za svoju kandidaturu poručivši kako vjeruje u pobjedu u drugome krugu izbora te je pozvao protukandidate na sučeljavanje predizbornih programa.

"Nažalost, naša predizborna utakmica i običaji su takvi da je sve važnije osim programa. Želim svim svojim protukandidatima da u sljedećih nekoliko tjedana uistinu sučelimo te programe, pokažemo građanima što smo i tko smo", naglasio je Škoro.

Na pitanje vidi li sebe u drugome krugu izbora, odgovorio je da ne bi bio ovdje da ne misli tako.

"Dobit ćemo mi to, ima u Zagrebu dragih i pametnih ljudi koji bi htjeli promjene, i znaju od kuda vjetar puše", rekao je Škoro.

Škoro je u ponedjeljak zbog spota s reperom Zizijem, poznatom po koketiranju s ustaškim i nacističkim simbolima, razriješio dužnosti voditelja multimedije i povukao zajednički spot pa su ga novinari pitali da komentira tvrdnje prema kojima voditelj multimedije uopće nije ni postojao.

"Nije istina. Vidi se čak na fotografijama kada smo to snimali. On je Ivica Murat, moj dugogodišnji suradnik i moj glazbeni producent cijeli život. Ta je priča za mene zatvorena, zbog toga što sam opet pokazao da svatko može pogriješiti, ali mi to rješavamo odmah. Za mene je tema završena, čovjek je smijenjen, spot je maknut, šteta - dobra pjesma", kazao je Škoro.

Komentirao je i proširenje optužnice USKOK-a u aferi vjetroelektrane, čime je obuhvaćena i bivša ministrica Gabrijela Žalac, koja je i dalje članica Predsjedništva HDZ-a.

"To su stvari koje su toliko postale kod nas uobičajene da čovjek stvarno ne zna što bi rekao. Po onim starim postupcima se ništa spektakularno nije dogodilo", rekao je Škoro te dodao kako mu se ponekad čini da su te stvari tempirane s određenim razlogom.

"Pravi razlog ćemo možda saznati za dan-dva, trenutno to izgleda loše kao i prije", ocijenio je.

Na pitanje smatra li ministra zdravstva Vilija Beroša najodgovornijim za neuspjeh procesa cijepljenja, Škoro je odgovorio da je ministar kriv samo zato što nije imao "petlje" provesti reformu zdravstva.

"Ne mislim da je on sam kriv, on je kriv samo zbog toga što se dao navući na to da će on nešto promijeniti. Beroš vidi da ne može to napraviti", kazao je Škoro.

Što se tiče oporbe u Saboru i hoće li podržati SDP-ovu namjeru za opozivom Beroša, Škoro kaže kako će rado glasovati za smjenu kompletne Vlade "kada god to bude na dnevnome redu".