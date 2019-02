'Škrinja je trebala privremeno poslužiti za skrivanje tijela...'

Ubojstvo u Međimurju izazovno je za sve koji se bave forenzičkom psihijatrijom. Mnogi su se stručnjaci proteklih dana iskreno čudili okolnostima ovog zlodjela, gotovo svi su pristali ponešto reći, uz ograde da im o svemu nedostaje mnogo informacija i stručan uvid.

No jedan je forenzički psihijatar bio neobično izravan, pa i bitno različit u ocjeni zločina od svojih kolega. Štoviše, stručnjak kojeg smo kontaktirali nakon što je u medijima već objavljeno mnogo detalja o ubojstvu, a Smiljana Srnec, sestra ubijene, završila u pritvoru, bez mnogo okolišanja izjavio je za 24sata:

- I nije to baš tako neobičan i bizaran zločin. Radilo se o obiteljskoj svađi koja je završila neplaniranim ubojstvom, kao i u mnogo slučajeva koje stalno gledamo. Jednako tako, ubojica nije psihotičan niti neubrojiv, a u pozadini svega nije nikakav monstruozni psihički sklop.

Plan se izjalovio

Kako je onda moguće da je cijela obitelj živjela puna dva desetljeća pokraj trupla? Jesu li bili prisutni neki skriveni motivi?

- Kad je djevojka likvidirana, ubojica je učinio ono što mu je prvo palo na pamet. Vrlo je moguće da je planirao tijelo kasnije premjestiti iz škrinje, zakopati ga negdje. No tako je prošao dan da to nije odradio, pa još jedan, i onda se to pretvorilo u mjesece i godine. Shvatio je da mu laž prolazi, a okruženje i društvo u cjelini to su omogućili - od članova obitelji, koji navodno nisu sumnjali u laži, do susjeda, koji su, kao, svašta sumnjali, a šutjeli o tome bez previše pitanja. I na kraju, do policije, koja je istragu obavila loše, da bi se nakon nekog vremena potpuno prestala baviti ovim slučajem. Znamo pouzdano da je Smiljana lagala kako joj sestra živi u inozemstvu, pa je li ikad itko provjerio je li uopće prešla granicu – pita se jedan forenzički psihijatar dodajući da je evidentno kako je Simljana Srnec nakon ubojstva naučila živjeti s negiranjem smrti vlastite sestre te s mehanizmom potiskivanja, koji se kroz godine također nauči.

No, kažu još neki psihijatri, ona nije psihotična. Živjela je relativno normalnim obiteljskim životom, a da je bila psihotična, to bi se na njoj itekako vidjelo. Osim toga, da je psihoza u pitanju, proganjale bi je slike i duhovi onoga što je učinila, a svoje mentalno stanje ne bi mogla sakriti. Nije, što sad mnogima pada na pamet, gajila nikakav morbidan odnos prema truplu. No i psihijatri si postavljaju neka pitanja koja se nameću i laicima:

- Kako je ta obitelj vjerovala stalno tim lažima? Ako je tvrdila da joj se sestra javlja, zašto nisu tražili dokaze, pisma, bilo što? Moguće je da je bilo određene disfunkcije u toj obitelji. I kako je moguće da nitko 20 godina nije tu škrinju otvorio, oprao, da nije nestalo struje nikad? Bio je slučaj, u jednom zabitom selu pokraj Novske, da je također sestra ubila sestru bez namjere, u svađi. Kad je vidjela što je napravila, odvukla je tijelo u nekakvo obližnje šipražje i svima dva tjedna govorila kako joj je sestra otišla, otputovala. Da tijelo nije slučajno nađeno, tko zna koliko bi isto tako živjela u laži dok bi svi drugi pokraj nje možda i sumnjali, ali ne bi se previše time bavili, baš kao i u slučaju Jasmine Dominić – priča nam forenzički psihijatar dodajući da smo kao društvo postali nemarni prema svemu, i pretvorili smo se u ljude koji će, kad čuju da susjed zlostavlja dijete, zatvoriti prozor i praviti se da se ništa ne događa.

Proganjat će ih fantazije

Ako obitelj Smiljane Srnec, kažu psihijatri, nije znala za tijelo u kući, svakako će im trebati stručna psihološka i psihijatrijska pomoć jer je ovo saznanje za njih bio golem šok. Ne odu li na psihološku obradu, zauvijek bi ih mogle proganjati fantazije o tomu što je bilo iza zatvorene škrinje i kako se sve odigralo.

Jedan od forenzičara koje smo kontaktirali podsjetio nas je i na slučaj iz Zadra u kojem je muškarac udarcem srušio ženu, a ona je u padu dodatno lupila glavom i umrla. On je nakon ubojstva najprije cijelu noć šetao psa, a potom se vratio kući, umotao tijelo u tepih i bacio ga u kontejner za smeće. Drugog dana komunalci su smeće odvezli, a ubojica je nastavio živjeti u laži. No sam se slomio nakon godinu dana, otišao u policiju i sve priznao. Tijelo ni danas nije pronađeno, a on je osuđen na temelju svojeg priznanja. Često su odgovori na pitanja o nestalim osobama vrlo blizu, u obitelji i među prijateljima, kazuju nam iskusni forenzičari.

