Divljaštvo u Zagrebu: Prebili su mi sina (14). Cipelarili su ga po glavi. Jedan ima 45 godina!

Maloljetnika (14) je skupia Roma pretukla na igralištu na zagrebačkoj Kajzerici, piše Jutarnji list. Došli su s BMW-om i pretukli maljetnika kada je rekao da ne poznaje mladića kojeg traže.

- Dvojica su imali oko 16-17 godina, a treći je imao 45 godina. S njima je bila i jedna žena, odnosno supruga starijeg muškarca koja je istovremeno tukla jednu djevojku na igralištu. Odmah smo otišli na policiju i u Klaićevu bolnicu gdje su mom sinu ustanovili brojne hematome po glavi, gdje su ga najviše cipelarili - rekao je otac maloljetnika.

Iz policije su im prije nekoliko dana javili da i dalje istražuju slučaj te da tragaju za počiniteljima koji još nisu pronađeni. Otac maloljetnika je s maloljetnikom pronašao imena i prezimena skupine koja ga je pretukla. Iz policije su na upit odgovorili da su upoznati s navedenim događajem te da je kriminalističko istraživanje i dalje u tijeku.