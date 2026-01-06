Skupine za ljudska prava: Najmanje 25 ljudi ubijeno je u velikim prosvjedima u Iranu

Vlasti su priznale da postoje gospodarske poteškoće, ali su za prosvjede optužili organizacije povezane sa stranim silama. Šef iranske policije je u utorak obećao "obračunati se s posljednjima od tih izgrednika".

Prosvjed trgovaca se nastavio na tržnici u utorak, pri čemu se oko 150 osoba usredotočilo na gospodarska pitanja, objavila je iranska novinska agencija Fars

Prosvjedi su se proširili na neke gradove u zapadnom i južnom dijelu zemlje, no manji su od nemira koji su zahvatili državu 2022. i 2023. zbog smrti Mahse Amini, koja je preminula u pritvoru policije za ćudoređe jer je navodno kršila stroga pravila o odijevanju.

Međutim, iako je riječ o manjim prosvjedima, njihov fokus se brzo premjestio s gospodarskih tema na šire nezadovoljstvo, pri čemu su neki prosvjednici izvikivali slogane protiv religijskih vođa zemlje.

Preko 1000 uhićenih

Iran je i dalje pod velikim međunarodnim pritiskom te je američki predsjednik Donald Trump u petak zaprijetio da će pomoći prosvjednicima ako sigurnosne snage na njih otvore vatru.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je obećao da neće "popustiti neprijatelju".

Hengaw, skupina za ljudska prava iranskih Kurda, objavila je da je ubijeno 25 osoba, uključujući četvero maloljetnika. Također, dodala je da je uhićeno preko 1000 ljudi.

Aktivistička mreža HRANA je rekla da je ubijeno najmanje 29 osoba, uključujući dvojicu pripadnika sigurnosnih službi, te da su 1203 osobe uhićene.

Reuters nije mogao nezavisno provjeriti vjerodostojnost tih brojki. Iranske vlasti nisu pružile informaciju o stradalim prosvjednicima, no kazale su da je najmanje dvoje pripadnika sigurnosnih službi poginulo te da ih je ozlijeđeno više od 10.

Vlasti su pokušavaju zadržati dvojak stav prema nemirima tako što govore da su prosvjedi zbog stanja u gospodarstva legitimni i da će na njih reagirati dijalogom dok istovremeno na neke demonstracije odgovaraju suzavcem usred nasilnih uličnih sukoba.

Prema državnim medijima, šef policije Amadreza Radan je kazao da vlasti razlikuju prosvjednike od, kako je rekao, izgrednika kojima prijete uhićenja na mjestu događaja ili nakon što ih identificiraju obavještajne službe.

"Obećavam da ćemo se obračunati s posljednjima od tih izgrednika. Oni koje su strane službe prevarile još uvijek imaju vremena identificirati se i okrenuti veličini Islamske Republike", poručio je Radan.

Predsjednik Masud Pezeškijan je obećao reforme kojima će se stabilizirati monetarni i bankarski sustav te zaštititi kupovna moć.

Vlada je najavila da će 10. siječnja stupiti na snagu mjera o uklanjanju povlaštenog valutnog tečaja za uvoznike radi jačanja kupovne moći građana.