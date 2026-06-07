Slavonska ostaje zatvorena još najmanje tjedan dana: 'Jedan dio visi, mogao bi se urušiti...'

Nakon kvara velikog bagera koji od četvrtka ruši sjeverni dio Vjesnikova nebodera koji je doveo u pitanje otvaranje Slavonske i podvožnjaka, predviđeno za večeras, u resornom ministarstvu održan je koordinacijski sastanak. Državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić u programu HRT-a je potvrdio da Slavonska avenija ostaje zatvorena te da će se promet odvijati slično kao i do 18. travnja, kada je došlo do otvaranja Slavonske.

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- Otkad su nastale nove okolnosti mi smo u komunikaciji s Gradom Zagrebom. Održali smo i sastanak isto tako i s Gradom i usuglasili se oko zatvaranja Slavonske. Grad Zagreb će već tijekom noći krenuti s radovima na organizaciji samog bajpasa prometa koji će stupiti sutra na snagu. Vrlo vjerojatno će biti završeni radovi od strane Grada negdje oko 3 sata ujutro - najavio je Glavinić.

Glavinić je potom komentirao i kvar na bageru.

- Dinamika radova je bila zadovoljavajuća sve do jutros kad se dogodio značajniji kvar zapravo na bageru i onemogućio daljnje izvođenje radova na uklanjanju sa sjeverne strane. Pričekat ćemo neko vrijeme jer će sutra biti poslani dijelovi iz Nizozemske prema Zagrebu i oni će se montirati do kraja tjedna i tada će započeti daljnji radovi koji su stali danas - najavio je.

Zagreb: Vjesnik nestaje u prašini | Foto: Igor Å oban/PIXSELL

Jedan betonski trenutačno 'visi' na vrhu zgrade Vjesnika i postoji mogućnost da bi se mogao urušiti.

- To je dio konzole koji je ostao na 14. etaži i nakon njega je i nastao kvar na samom bageru. Upravo zbog tog dijela koji je i najznačajniji te trenutačno predstavlja najveću opasnost za otvaranje Slavonske odluka je bila na sastanku da se podvožnjak ne otvara - zaključio je Glavinić.

Andrija Stipić, suradnik nadzornog inženjera GARK Konzalting d.o.o. najavio je za RTL Danas da će podvožnjak ostati zatvoren najmanje tjedan dana.

- Nadvožnjak na Slavonskoj neće se otvoriti danas u 20h, ne znamo koliko će biti zatvoren, najmanje sedam dana, preko bajpasa koji smo već imali, bit će zatvoren sedam dana - rekao je.

Zagreb: Nastavlja se rušenje zgrade Vjesnika | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Objasnio je i na kojem je točno dijelu bagera došlo do kvara:

- Pokvario se temeljni dio bagera koji preko hidraulike upravlja bagerom i treba se dovesti šleperom iz Nizozemske. Vjerujemo da će trajati nekoliko dana, sutra bi već trebao krenuti, montaža traje dva dana pa slijedi rad s bagerom, ostalo je nekoliko sati rada, no moramo čekati taj rezervni dio. Nema drugog tehnološkog rješenja, razmišljali smo o svemu. Ostalo svega pet sati, radovi su išli jako dobro, i nedjelja prije podne je izgledala idilično, no otišao je cilindar.

Osvrnuo se i na potencijalni rizik koji Vjesnikov neboder predstavlja u ovoj privremeno nedovršenoj fazi radova.

- Dio betonske konstrukcije visi sa žice. Na zadnjoj etaži, nije toliko rizično koliko izgleda, konzervirat će se i osigurat će se sigurnosni perimetar i zato nećemo otvoriti podvožnjak - zaključio je.