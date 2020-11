Slijedi ključan tjedan za Brexit

Britanci su EU napustili u siječnju, no ekonomske posljedice razvoda osjetit će se tek krajem godine kad završava prijelazno razdoblje

<p>Europska unija i Velika Britanija u ponedjeljak kreću s posljednjim krugom trgovinskih pregovora nakon mjeseci neuspjeha, nadajući se da će uspjeti dogovoriti nacrt za buduće odnose. </p><p>Na pregovorima o brexitu mora se ovog tjedna postići napredak, kazao je britanski ministar okoliša <strong>George Eustice</strong>.</p><p>- Ovo mora biti tjedan u kojemu se stvari pokreću, kad ćemo prelomiti neka od tih teških pitanja, riješiti ih i dobiti neke obrise sporazuma - kazao je u nedjelju Eustice za Sky News.</p><p>- U suprotnom bit će teško i počet ćemo ostajati bez vremena za provedu - dodao je Eustice.</p><p>Irski ministar vanjskih poslova <strong>Simon Coveney</strong> rekao je u nedjelju za istu televiziju da je dogovor o brexitu "vrlo teško postići, no ipak vrlo moguće".</p><p>- Vrijeme nam istječe - rekao je Coveney za Sky News. </p><p>Britanci su EU napustili u siječnju, no ekonomske posljedice razvoda osjetit će se tek krajem godine kad završava prijelazno razdoblje. </p><p>Britanija je dramatično dovršila svoje 47-godišnje članstvo u EU-u nakon referenduma 2016. godine, prekinuvši time napet odnos obilježen euroskepticizmom, posebno među starijim biračima. </p><p>Odnosi između Londona i Bruxellesa sada se mogu urediti trgovinskim sporazumom, no samo ako pregovori koji su trenutno u tijeku urode plodom, što trenutno nije izgledno zbog velikih nesuglasica. </p><p>Dužnosnici s obje strane Kanala videokonferenciju koja će se odviti u četvrtak smatraju posljednjom prilikom za napredak. </p><p>To europskom pregovaraču <strong>Michelu Barnieru</strong> i njegovom britanskom kolegi <strong>Davidu Frostu</strong> daje samo četiri dana da izglade sporove u kojima se nije napredovalo od ožujka. </p><p>Ako se to dogodi, Europski parlament će imati dovoljno vremena da ratificira dogovor do kraja godine. </p><p>- Logika i razum upućuju na dogovor - rekao je jedan EU diplomat upoznat s pregovorima. </p><p>- No ako je išta postalo jasno u prošle tri godine, kad je u pitanju Brexit ekonomska racionalnost i čista logika nisu dovoljni kako bi se objasnilo što se događa - dodao je diplomat. </p><h2>Povratak carina</h2><p>Neuspjeh pregovora značio bi da će Britanci s Europom trgovati prema pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), što bi značilo visoke carine, kvote i ostale prepreke trgovini dviju strana koja je desetljećima funkcionirala bez restrikcija. </p><p>Današnje britansko gospodarstvo, šesto najveće na svijetu, izgrađeno je na članstvu u EU-u. London kao financijski centar, tvornice automobila i multinacionalne tvrtke uživale su pristup europskom tržištu s 450 milijuna potrošača. </p><p>Zbog rizika da sve to dođe u pitanje velike britanske tvrtke od vlade su tražile da u pregovorima pronađe kompromis i pokuša dogovoriti aranžman što sličniji članstvu u EU-u, čak i ako to znači da Britanija mora poštivati neke europske zakone. </p><p>Kad je prošle godine vlast preuzeo <strong>Boris Johnson</strong>, zagovornik brexita, London je krenuo drugim putem, tražeći dogovor o trgovini bez carina, no i da Britanci mogu donositi odluke sami za sebe. </p><p>Pregovori koje vode Barnier i Frost zapeli su na tri ključna pitanja. </p><p>Ribarstvo je ekonomski najmanje značajno, ali je politički eksplozivno pitanje. Europa želi zadržati pristup britanskim vodama bogatima ribom. </p><p>Francuski, belgijski, danski i nizozemski ribari stoljećima ribare u britanskim vodama, no London sada želi to izmijeniti kako bi doprinio britanskim obalnim zajednicama koje snažno zagovaraju brexit. </p><p>Belgijski eurozastupnik<strong> Philippe Lamberts</strong> je po pitanju ribarstva kazao kako će Europa „neizbježno“ morati dati ustupke. </p><p>- Ako neće biti dogovora, to će biti dramatično. Ako će ga biti, on neće biti sjajan - smatra taj zastupnik zelenih koji sjedi u odboru Europskog parlamenta za brexit.<strong> </strong></p><h2>Pravedna konkurencija</h2><p>Druga prepreka dogovoru je nepovjerenje Europljana u to da će Britanci izvan jedinstvenog tržišta, čak i u slučaju sporazuma, igrati po pravilima. </p><p>Ta se zabrinutost pojačala kad je Johnsonova vlada predložila mjeru u parlamentu koja krši ranije postignut dogovor dviju strana, pa i međunarodno pravo. </p><p>Britanske tvrtke bi pod trgovinskim sporazumom mogle imati blaže ekološke propise ili propise za sigurnost hrane, zbog čega bi mogle jeftinije prodavati svoje proizvode u EU-u gdje njihovi rivali moraju poštivati stroža pravila. </p><p>Kako bi održao pravednu konkurenciju, EU od Britanije traži da neće snižavati dosad postignute standarde te da će surađivati u određivanju budućih. </p><p>EU je zabrinut i da će Britanci subvencionirati tvrtke, što će im dati prednost u odnosu na tvrtke u europskim državama gdje je nadzor državne pomoći strog. </p><p>Kako bi se riješili ti problemi EU predlaže da dogovor uključuje neku vrstu izvanrednog mehanizma kojim će se kažnjavati ako neka strana prekrši uvjete. </p><p>- Ili će Britanci pristati, pa prelazimo na teške pregovore o ribarstvu ili će odbiti, a tada ostajemo bez vremena i pregovori propadaju - upozorio je jedan europski diplomat.</p><p> Kako će se stvari odvijati u narednim satima i danima teško je predvidjeti. </p>