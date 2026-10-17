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STIGAO U NOVI SAD

Slovački premijer podržao je Vučića! 'Ne dopušta da Srbijom upravlja netko iz svijeta...'

Piše 24sata,
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Slovački premijer podržao je Vučića! 'Ne dopušta da Srbijom upravlja netko iz svijeta...'
Foto: Marko Djurica
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Slovački premijer poručio je da srpski političar brani suverenitet svoje zemlje i ne dopušta da se njezinom politikom upravlja iz inozemstva.

Slovački premijer Robert Fico u petak je stigao u Novi Sad kako bi na predizbornom skupu podržao srpskog Tiktokera Aleksandra Vučića, a na okupljanju pristaša vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) mogle su se vidjeti i zastave s likom Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog ratnog zločinca.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Serbian Progressive Party (SNS) candidate for Prime Minister Aleksandar Vucic attends a pre-election rally in Novi Sad Serbian Progressive Party (SNS) candidate for Prime Minister Aleksandar Vucic attends a pre-election rally in Novi Sad Serbian Progressive Party (SNS) candidate for Prime Minister Aleksandar Vucic attends a pre-election rally in Novi Sad
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Foto: Marko Djurica

Fico se okupljenima obratio na srpskom jeziku, a njegov dolazak bio je otvoren izraz podrške Vučiću uoči izbora. Slovački premijer poručio je da srpski političar brani suverenitet svoje zemlje i ne dopušta da se njezinom politikom upravlja iz inozemstva.

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- On ne dopušta da Srbijom upravlja netko iz svijeta, koliko god moćan bio. Nisam došao držati vam lekcije o tome kako trebate glasati, kao što to rade drugi stranci, kao da oni znaju što je najbolje za vas - kazao je Fico.

Pozvao je okupljene da očuvaju mir, stabilnost i napredak zemlje, upozorivši da su vremena previše teška za odabir neizvjesnosti. Vučića je pritom opisao kao čelnika koji zna reći "ne” kada to zahtijevaju interesi vlastite države.

Dodao je kako Slovačka neće priznati Kosovo.

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