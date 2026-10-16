Izaslanstvo Europarlamenta nadzirat će izbore u Srbiji: Među njima će biti i dvoje Hrvata...

Izaslanstvo od sedam zastupnika Europskog parlamenta, među njima dvoje iz Hrvatske, bit će dio međunarodne promatračke misije u Srbiji na parlamentarnim izborima 25. listopada, priopćeno je u petak iz Europskog parlamenta.

Izaslanstvo Europskog parlamenta će boraviti od 22. do 26. listopada u Srbiji, gdje će pratiti jesu li izbori 25. listopada provedeni u skladu s nacionalnim zakonima Srbije i međunarodnim standardima.

Izaslanstvo će biti dio misije OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) za promatranje izbora.

Izaslanstvo EP-a sastoji se od sedam zastupnika iz pet različitih zemalja i šest političkih skupina: Andreas Schieder (S&D, Austrija) – voditelj izaslanstva, Sunčana Glavak (EPP, Hrvatska), Ingeborg Ter Laak (EPP, Nizozemska), Tamás Deutsch (PfE, Mađarska), Kosma Zlotowski (ECR, Poljska), Helmut Brandstatter (RENEW, Austrija) i Gordan Bosanac (Zeleni/EFA, Hrvatska).