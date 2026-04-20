Slovenci povukli HiPP kašice iz prodaje nakon drame u Austriji

U staklenkama u Austriji pronađen otrov za štakore, trgovci u Sloveniji reagirali preventivno i upozorili kupce

Slovenske trgovine Spara, Mercatora i Tuša preventivno povlače proizvode HiPP-a nakon što je u Austriji u staklenki te dječje hrane pronađen otrov za štakore, a proizvođač opozvao proizvod.  Prema informacijama zdravstvenog inspektorata, sporni proizvodi nisu bili u prodaji u Sloveniji, prenosi agencija STA . Potrošači koji su kupili ti dječju hranu trebali bi prije uporabe provjeriti jesu li proizvodi originalno zatvoreni. U suprotnom bi ih trebali baciti ili vratiti prodavaču, savjetuje slovenski inspektorat. Preventivno povlačenje je naređeno nakon što su u Austriji, Slovačkoj i Češkoj pronađeni uzorci pozitivni na otrov za štakore. 

Spar Slovenija je iz medijskih napisa i od tvrtke Spar Austrija dobila informaciju da se ne može isključiti mogućnost da je u dječju hranu neovlaštenim otvaranjem unesena opasna tvar čija konzumacija može biti smrtonosna. 

Sumnjivi proizvodi navodno imaju bijelu naljepnicu s crvenim krugom na dnu staklenke, piše STA.

Potrošači trebaju obratiti pozornost na to je li oštećen ili otvoren poklopac, kao i na neobičan miris ili miris po pokvarenoj hrani.

Pri prvom otvaranju staklenke mora se čuti i karakterističan 'klik' zvuk, dodaje inspektorat. 

Austrijska policija objavila je informaciju o otrovu u subotu navečer, nakon čega je izdala hitno upozorenje, a proizvođač je povukao proizvod.

O sumnjivim staklenkama izvještava se i iz Češke i Slovačke. Vlasti sumnjaju da se radilo o pokušaju ucjene proizvođača. 

