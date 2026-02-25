Slučaj Janaf: Kovačević i ostali odbacili optužbe za namještanje posla, Uskok ima 1249 dokaza

Na zagrebačkom Županijskom sudu u srijedu je počelo suđenje bivšem čelniku Janafa Draganu Kovačeviću i njegovim suoptuženicima koji su odbacili Uskokove optužbe za primanje i davanje mita za namještanje poslova s Janafom.

Uz Kovačevića, Uskokovom optužnicom obuhvaćeni su poduzetnici Krešo Petek, Vatroslav Sablić, Ivan Širić i Edo Seifried te bivši direktor sigurnosti u Janafu Vlado Zorić i nekadašnji direktor Janafova transporta nafte Vladimir Vrbanc.

Kovačevićeva braniteljica Jelena Batarelo izjavila je da obrana od početka postupka tvrdi kako u spisu nema niti jednog dokaza koji bi potvrdili da je bivši čelnik Janafa počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

"Kovačević pod početka tvrdi da je optužba lažna, tendenciozna i smišljena, u čemu se slažem jer baratam spisom u kojem ne mogu naći niti jedan dokaz protiv mog branjenika", kazala je Batarelo nakon početka suđenja.

Petekov branitelj Tomislav Štefanović također je istaknuo kako u spisu ne postoji niti jedan dokaz koji ukazuje da je njegov branjenih počinio nedjelo koja mu se stavlja ne teret. ''Obranu ćemo temeljiti na tome na nema dokaza'', dodao je.

Uskok je u srpnju 2022., gotovo dvije godine od uhićenja, podigao optužnicu protiv Kovačevića, Peteka i njihovih suoptuženika za primanje i davanje mita za namještanje poslova s Janafom.

Tužiteljstvo tvrdi da je poduzetnik Krešo Petek dao Kovačeviću i njegovim suradnicima milijun eura kako bi njegova tvrtka Elektrocentar Petek dobila poslove vrijedne gotovo 65 milijuna kuna.

Nastavak suđenja u ožujku

Kovačević je, među ostalim, optužen i da je dobio dva stana od poduzetnika čijim je tvrtkama dogovorio milijunske poslove. Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu ranije je spojilo spise Janaf i Odijela u jedan predmet.

Prema optužnici koja se odnosi na aferu Odijela, Petek je Kovačeviću davao mito kako bi mu bivši direktor Janafa osiguravao unosne poslove na Janafovom terminalu u Omišlju.

Osim novca, Kovačević je od Peteka, prema optužnici, kao mito tražio i odijela za bivšeg HDZ-ovog potpredsjednika Sabora Milijana Brkića i njegovog brata Jozu te HDZ-ovca Marija Kapulicu.

U optužnici se ističe da je Petek u zamjenu za dobivanje poslova isplatio Kovačeviću najmanje 13.272 eura u gotovini, a Petek je, na Kovačević zahtjev, podmirivao njegove privatne troškove od najmanje 18.289 eura za kupnju odijela i drugih odjevnih predmeta.

U Uskokovoj optužnici spominje se i ime glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji je ranije demantirao da je u trenutku dok je bio sudac Visokog kaznenog suda dobivao odijela od Kovačevića.

Uskok je predložio da se na suđenju izvede 1249 dokaza koji uključuju tajno snimljene snimke razgovora te iskaze 98 svjedoka. S obzirom da je obrana tražila kraći rok za očitovanje o dokazima tužiteljstva, sud je taj zahtjev obrane prihvatio te zakazao iduću raspravu za 10. ožujka.