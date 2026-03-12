Slunjanin je prijetio ubojstvom, doma mu našli mine, bombe...

Policija je uhitila 51-godišnjaka koji je na području Slunja dvaput prijetio ubojstvom 66-godišnjaku. Incident se dogodio 9. ožujka u poslijepodnevnim satima, nakon čega su službenici Policijske postaje Slunj pokrenuli kriminalističko istraživanje.

Inspektori su na temelju naloga Županijskog suda u Karlovcu jučer pretražili dom i ostale objekte koje koristi 51-godišnjak. Tijekom pretresa pronašli su čitav arsenal ilegalnog oružja: dvije tromblonske trenutne mine, tri ručne bombe i automatsku pušku. Uz to, policajci su oduzeli četiri metalna spremnika i 183 komada streljiva različitog kalibra.

Zbog prijetnji te nedozvoljenog posjedovanja i izrade oružja i eksplozivnih tvari, policija je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podnijela posebno izvješće. Muškarca su danas predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave karlovačke, a čeka ga i optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.