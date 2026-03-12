Obavijesti

VAL OSUDA

Smijenili dužnosnika u BiH koji je izjavio da je na Bleiburgu pobijeno malo Hrvata

Piše HINA,
Smijenili dužnosnika u BiH koji je izjavio da je na Bleiburgu pobijeno malo Hrvata
Sarajevo: Treća izvanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH smijenio je Dragana Miokovića nakon kontroverzne izjave o Bleiburgu koja je izazvala osude i političke prijepore uoči izbora.

Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH u četvrtak je većinom glasova razriješio dužnosti dosadašnjeg predsjedatelja Dragana Miokovića na zahtjev stranaka s hrvatskim predznakom koje su smjenu zatražile zbog njegove izjave da je na Bleiburgu "pobijeno malo Hrvata". Smjenu Miokovića, koji je član Naše stranke (NS), zatražili su HDZ BiH, HDZ 1990. i dvojica neovisnih hrvatskih zastupnika nakon što je on u jednoj tv debati izjavio kako je 1945. ubijeno malo Hrvata. Učinio je to u raspravi s jednim marginalnim političarem iz Republike Srpske koji je tvrdio kako su partizani na kraju Drugog svjetskog rata pobili veliki broj četnika, a Mioković mu je pritom kazao kako mu se malo prije toga i jedan Hrvat iz Zagorja žalio jer su na Bleiburgu ubijene tisuće Hrvata. "Njemu kao i vama kažem: malo su ih pobili", izjavio je Mioković što je prouzročilo val osuda i u konačnici dovelo do njegove smjene.

Za smjenu Miokovića uz zastupnike hrvatskih stranaka u četvrtak su glasali i oni iz bošnjačkih oporbenih stranaka.

Mioković je u raspravi prije smjene kazao kako njegova sporna izjava, zbog koje se ispričao, predstavlja samo izliku za zakulisne političke igre.

"Nekima je teško palo jer sam rekao da se ovdje radi o uspostavi nove većine", ustvrdio je Mioković tijekom rasprave optužujući HDZ BiH da njegovom smjenom pokušava "presložiti" vlast što je, kako je kazao, uobičajena predizborna igra.

Oporbu je optužio da u tome sudjeluje svjesno ili nesvjesno stajući na stranu HDZ-a, poručivši kako je njemu savjest mirna.

Naša stranka ranije je predložila da se s mjesta dopredsjedatelja Zastupničkog doma smijeni Mladen Bošković iz HDZ BiH pa je Mioković kazao kako će odnos oporbe prema tom zahtjevu biti test za njihovu poziciju.

Mahir Mešalić, predsjednik kluba Demokratske fronte (DF), kazao je kako su smjenu odlučili podržati jer njegovu spornu izjavu smatraju neprihvatljivom i nemoralnom, a zamjeraju mu i dosadašnju suradnju NS s HDZ-om u okviru vladajuće koalicije u kojoj su i SDP te Narod i pravda (NiP).

SDP-ov Damir Mašić kazao je kako ta stranka najoštrije osuđuje Miokovićevu izjavu i smatra je neprihvatljivom pa neka vrsta sankcije za to mora uslijediti, no ne nužno i smjena jer to znači obezglavljivanje parlamenta šest mjeseci prije izbora.

Senad Zaimović, predsjednik kluba zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA), kazao je kako njima ne pada na pamet praviti neku novu većinu, a smjenu podupiru iz principijelnih razloga. 

