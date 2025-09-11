Smijenjeni Dujić i dalje vodi Hrvatske šume, DP ljut što HDZ odugovlači: Želimo novu upravu

Uhićenja u Hrvatskim šumama su raspirila i stari sukob koalicijskih partnera HDZ-a i Domovinskog pokreta oko te vrijedne tvrtke. Prije šest mjeseci je razriješena stara uprava na čelu s HDZ-ovim Nediljkom Dujićem, ali oni i danas vode tu tvrtku koja je u kvoti DP-a i oni žele postaviti novu upravu jer u sadašnju nemaju povjerenje. Trenutačni, razriješeni članovi uprave su još HDZ-ovi Igor Fazekaš i Ante Sabljić.

-Prvo je dogovoreno jedno ime u svibnju, ali se on na kraju ipak povukao. Od srpnja su na stolu nova imena za v.d. upravu koja onda treba raspisati natječaj na kojem će se izabrati najbolji kandidati, ali HDZ s tim odugovlači. Sada je već došlo do ruba jer nemaju zamjerki, ali opet se ne žele odreći Hrvatskih šuma. Dujić u međuvremenu povlači neke kontroverzne poslovne poteze poput zaduživanja i rasprodaje strojeva – objašnjava upućeni sugovornik razloge nezadovoljstva Domovinskog pokreta.

Kada je zbog pucnjave iz kalašnjikova i pištolja iz Vlade otišao tadašnji DP-ov ministar poljoprivrede Josip Dabro, poručio je da mu je smješteno jer je dirnuo u Hrvatske šume koje su "leglo kriminala". HDZ je teškom mukom pristao maknuti svoje ljude i koalicija je na tom pitanju bila pred slomom. Prije šest mjeseci se razrješenje ipak dogodilo, ali tada je stigla pljuska iz Europske komisije koja je tražila odgovore na pitanja pogoduje li država Hrvatskim šumama, a također, pogoduje li i ta tvrtka nekim dobavljačima. Posljednja uhićenja pokazuju da je toga bilo, ali navodno je to tek vrh ledene sante što se događalo prošlih godina. DP i HDZ su se tada složili da stara uprava ostane još koji mjesec, ali to se sada razvuklo.

Predsjednik DP-a Ivan Penava je danas na tiskovnoj konferenciji govorio bez teških riječi i tonova, ali je jasno poručio da "u vrlo kratkom roku" očekuje nove ljude umjesto Dujića i ostalih, te natječaj za nove članove.

-Prijedlozi za članove uprave su na stolu i očekujemo vrlo brzo odluku o imenovanju i kanimo tako zatvoriti ovu priču. Dajemo za to vrlo kratak rok, a ako već pitate, sve se malo razdužilo i mogli smo ta imenovanja imati i prije ljetne stanke. Sada je problematika s Europskom komisijom raščišćena i želimo kvalitetne kandidate koji će onda raspisati natječaj. Hrvatska nema vremena čekati jer to je odgovorno upravljanje imovinom u kojem je važno imati provjeren i kvalitetan kadar koji nema repova – poručio je Penava.

Podsjetimo i da je Dabro u tijeku jučerašnjih uhićenja objavio naslov članka s Dujićevom fotografijom u kojem predsjednik uprave tvrdi da nema kriminala, te je Dabro poručio da "očekuje da Uskok pokuca na još nečija vrata".

No, neki u HDZ-u smatraju da posao s primjedbama Europske komisije još nije gotov, pa da će Dujić još treba ostati na čelu uprave. Ali iz HDZ-ova dijela Vlade su nam neslužbeno poručili da će se sve vrlo brzo znati.

-Prije šest mjeseci smo donijeli odluku o razrješenju uprave radi narušenog povjerenja između njih resornog ministarstva. Onda smo rekli da ćemo tražiti stručne i kompetentne za vršitelje dužnosti, a po novom Zakonu o korporativnom upravljanju raspisati natječaj za puni mandat. Došlo je nekoliko prijedloga za vršitelje dužnosti, razmatramo ih i vjerujem da ćemo brzo biti spremni izaći s prijedlogom – poručio je sugovornik iz HDZ-ova dijela Vlade.