'Smrdi po nafti': Još se ne zna tko je u Zagorju zatrovao vodu

Voda nam manje smrdi po nafti, no to još nije to. Obećali su nam da će u petak voda iz pipe biti čista, no i dalje pijemo onu iz boce. Brine nas i jer ne znamo koliko smo dugo pili tu zagađenu.

Rekli su nam to stanovnici Zaboka koji su danas imali problema s vodom. Iako su iz Zagorskog vodovoda obećali kako će tijekom petka, ili u nekim krajevima do kraja vikenda, sve biti po starom, ljude brine koliko su uopće nezdrave vode popili i hoće li to utjecati na njihovo zdravlje.

- Posljednje analiza vode u Hrvatskom zagorju pokazale su da se parametri nalaze u zakonskim okvirima i da je na pojedinim mjestima jedini problem ostao miris vode - izjavio je direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić. Dodao je da im se može javiti bili tko kod koga je problem ostao te da to rješavaju tako da ispiru cjevovod.

Prema podacima Crvenoga križa, bez pitke vode je od srijede bilo oko 30.000 stanovnika. Oni su donirali više od 15.000 litara flaširane vode, a dijelili su je vatrogasci s cisternama.

- Mi smo u akciju uključili naša društva te smo dijelili vodu onima koji ne mogu do dućana i cisterni. To su stariji i nemoćni ljudi u potrebi i oni su imali prioritet - rekao nam je Davor Šimunović, ravnatelj društva Crvenoga križa Krapinsko-zagorske županije. Krivac za zagađenje izvorišta u Loboru i okoliša još nije poznat. Iz policije su nam rekli kako istraga i dalje traje te da ispituju svjedoke.

