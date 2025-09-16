Pijandura se u Čakovcu zabila u mladu vozačicu. Svi su u bolnici

Troje je ljudi ozlijeđeno u prometnoj nesreći u ponedjeljak u Čakovcu oko 18 sati. Vozač (67) bio je pod utjecajem 1,53 promila, a vozio je auto varaždinskih registracija u smjeru Nedelišća, piše međimurska policija.

Nije vozio sredinom prometne trake, a zbog neprilagođene brzine u zavoju nadvožnjaka djelomično je prešao u suprotnu traku. Prednjim bočnim dijelom auta udario je u auto vozačice (23) čakovečkih registracija, a s njom je bio i putnik (23). Zbog jačine udarca, oba auta odbačena su u zaštitnu ogradu.

Hitna pomoć prevezla je vozača i vozačicu te putnika u čakovečku bolnicu, gdje će naknadno procijeniti težinu ozljeda.

Zbog obavljanja očevida od 18:25 do 20:20 sati dionica državne ceste broj 209 bila je zatvorena za sav promet te se odvijao obilazno. Nakon kvalifikacije ozljeda slijedi i pravna procjena nesreće.