SMS, kava, Nikica Jelavić, puno demantija i vila u Istri: Evo što se događa u svijetu Kekinovih

Najbizarnija stvar u mom životu ili kad te pjesma sustigne. Danas mi se dogodila najbizarnija stvar u životu. 5.11. nazvao me nepoznati broj i predstavio se kao Nikica Jelavić rekavši “ali ne onaj mafijaš nego nogometaš“ i pitao da li bi se mogli naći na nekoj kavi. Rekao sam mu da sam trenutno u gužvi i da sam u pripremi koncerta u Tvornici. Dogovorili smo se okvirno čuti kad sve prođe. Kako ne pratim nogomet upitao sam prijatelja da li zna tko je gospodin i zbog čega bi me mogao trebati. Rekao mi je da je dotični bio vrhunski igrač, a da trenutno trenira klince Lokomotive, pa možda i treba song za klub, započeo je objavu na Facebooku 10. prosinca prošle godine glazbenik Mile Kekin, koji je danas uhićen u akciji USKOK-a.

U nastavku te objave je objasnio kako kako ga je na kraju dočekao Nikica Jelavić, ali ne nogometaš Nikica Jelavić...

- Došao sam, kafić je bio pun, jedan gospodin mi je mahnuo, sjedio je u prvom dijelu za nepušače. On je pio čaj. Nakon par uvodnih rečenica, rekao mi je da ima nešto što ga već dugo muči, a nikad nije imao prilike pitati. “Ona vaša pjesma Bačkizagre stuhpa šeja jel to bila pjesma o nama? Mi smo taman tad negdje završili u buksi.” Malo je reći da sam bio u šoku. Ostao sam bez riječi. Shvatio sam da se nisam našao s nogometašem Nikicom Jelavićem. Ali da ipak sjedim s Nikicom Jelavićem. Nastavio je da su oni išli ko mladići u kino Triglav koje je i u spotu navedene pjesme, da su gledali karate filmove i pitao me da li smo mi možda bili u dealu s policijom da smo napravili takav spot. Nastavio je pričati, ali ja sam ga teško pratio jer sam gledao kako da se čim prije iščupam iz situacije. Rekao sam mu da nam oni nisu bili na pameti, da smo htjeli snimiti hrvatsku verziju Scarfacea. Potom je spomenuo da je neko vrijeme živio na Pantovčaku, da nije ni mislio da će jednog dana tu i graditi, a onda je spomenuo Bandića i kako se s njim nešto i moglo dogovoriti, ali da se s ovima ništa ne može. Ja sam se u tom času ustao rekao da tu ja nikom ne mogu pomoći, pozdravio se i otišao. Eto, takav je bio moj dan - napisao je Kekin u prosincu prošle godine.

Kasnije smo doznali da je Kekin Jelaviću pomogao i s plaćanjem parkinga...

Jelavić: Kažite istinu! Kekin: Bila sam na policiji...

I tu je krenula drama...

- U Facebook objavi Mile Kekina i njegove supruge gospođe Ivane Kekin o razlozima i sadržaju mog susreta s Milom Kekinom, ovime ga javno pozivam da, umjesto neistina, koje je naveo pokušavajući "kontrolirati štetu", javnosti kaže pravu istinu, prave razloge i pravi sadržaj našeg, kako navodi "neželjenog susreta". Uvjeren sam da je obaveza svih, pa i bračnog para Kekin javnosti govoriti istinu i samo istinu. Čekam, uvjeren sam, zajedno sa cijelom javnosti, da Kekini kažu istinu, o čemu se uistinu radilo - oglasio se potom Nikica Jelavić za Jutarnji list.

Potom je Ivana Kekin, bivša predsjednička kandidatkinja stranke Možemo!, otkrila kako je zbog svega bila i na policiji. Susret njezina supruga i Nikice Jelavića nazvala je - neželjenim.

Aktualan je tad još bio i Dragan Primorac, HDZ-ov predsjednički kandidat koji je teško poražen od strane Zorana Milanovića... On se oglasio i kazao kako je uvjeren da će Kekin odustati od kandidature jer je njezin suprug imao susret s podzemljem...

- Istinu je objavio moj suprug Mile Kekin, muzičar. Ako je bilo dvojbe je li bila klopka, objava Nikice Jelavić je sve otklonila. Ja sam se jučer ujutro nadala da smo objavom onoga što se dogodilo, iako smo odmah posumnjali da je riječ o klopci, potencijalno spriječili takve poteze uključivanjem drugih aktera. Prije svega, premijera Andreja Plenkovića, za kojega ne znam je li bio neinformiran ili samo jako zlonamjeran. Postalo je jasno da moramo obavijestiti javnost i naglasiti ozbiljnost situacije, zbog čega smo na kraju objavili i informaciju da smo bili na policiji - oglasila se potom Ivana Kekin.

Jelavić je zatim najavio pravne korake, poručio je da su Kekini nanijeli veliku štetu njegovoj časti i ugledu.

Zatim u priču ulazi vila u Bujama, ona zbog koje je Kekin uhićen... U slučaj se uključilo i Državno odvjetništvo koje je pokrenulo izvide.

Vila u Istri

Kontroverzni voditelj Velimir Bujanec objavio je na Facebooku da je IDS-ov gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin 2018. godine Mili Kekinu prodao gradsko zemljište od 412 kvadrata za svega 25.000 kuna. Suvlasnica je kasnije postala Ivana Kekin, a na zemljištu na kojem je bila kućica, štala i dvorište Kekini su izgradili vilu, prema tim tvrdnjama.

- Kako su se i drugi počeli zanimati za lažne konstrukcije o tome po kojoj cijeni su Ivana i Mile Kekin kupili zemljište u Momjanu, a koje je na svojem profilu u sklopu široke dezinformacijske kampanje jučer objavio Velimir Bujanec, osuđen za plaćanje prostitutki kokainom, u nastavku donosimo istinite informacije. Od kupnje zemljišta do izgradnje kuće za odmor u Momjanu, naselju u sastavu Grada Buja, svaka je etapa bila u skladu s propisima i zakonima Republike Hrvatske, što je lako provjeriti uvidom u službenu dokumentaciju. Tvrdnje da je bilo cjenovnog pogodovanja pri kupovini zemljišta od Grada Buja na javnom natječaju su lažne, što dokazuje i niženavedeni slijed događaja. Nakon što su s privatnom osobom tijekom proljeća 2018. u Momjanu dogovorili kupovinu čestice na kojoj su kasnije izgradili kuću za odmor, bračni par Kekin iskazao je interes Gradu Buje za kupovinu zemlje u svrhu formiranja okućnice te se potom javio na javni natječaj Grada Buja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada, objavljen 27. lipnja 2018., s namjerom kupovine zemlje u svrhu formiranja okućnice. Javili su se za kupovinu 358 metara kvadratnih zemljišta nepristupačnog i strmog terena. Cijenu za sve kupce gradskih zemljišta na tom javnom natječaju odredio je sudski vještak kojeg je angažirao Grad Buje. Sve informacije o natječaju i cijeni zemljišta vidljive su u službenom dokumentu Grada Buja. U njemu su navedene cijene za svaku od devet katastarskih čestica zemljišta, koje je Grad Buje prodavao. Isti dokument pokazuje i kako je cijena zemljišta kojeg je kupio bračni par Kekin bila jednaka cijeni susjedne čestice, što je dodatni dokaz kako nikakvog pogodovanja u cijeni nije bilo. Nakon provedbe natječaja, transakcija kupovine gradskog zemljišta provedena je 31. srpnja 2018. Gradnju kuće bračni par Kekin započinje 2019. godine, nakon podizanja kredita od 190 tisuća eura, što je Ivana Kekin i navela u svojoj službenoj imovinskoj kartici, koja je javnosti dostupna od njezinog ulaska u Hrvatski sabor 2021. godine". - oglasili su se potom iz stranke Možemo!

Lažne priče o dugovima...

Krenule su i priče da su Kekini ostali dužni novac za vilu izvođaču, pa da je taj dug preuzeo Jelavić, ali to su sve strane demantirale...

Pronašli smo i glavnog izvođača radova na vili, ali i jednog podizvođača radova. Manfred Šošter iz tvrtke Aurimex bio je glavni izvođač radova. Kad smo ga pitali o tome jesu li mu ostali dužni i je li eventualno prodao dug, samo se nasmijao.

- Mogu potvrditi da smo mi bili glavni izvođač. Nakon što smo dogovorili posao, sve fakture su plaćene i nema niti je bilo duga - rekao nam je Šošter.

Dobili smo i podizvođača koji je radio klimatizacijski sustav. On je prilično ljut na dio medija. Kaže da je apolitičan, ali da se proziva Kekine koji nisu napravili ništa luksuzno naspram niza vila u Istri.

- Nama je sve uredno plaćeno za posao i sve je bilo kako je ugovoreno. Prvi izvođač je bio neuredan, kasnio je, morali su ga zamijeniti - rekao je.

Uslijed svega oglasio se i gradonačelnik Buja, Fabrizio Vižintin.

- Grad Buje prodao im je dvije čestice 2018. godine, s tim da smo u jednoj imali udio od 20 posto vlasništva, a u drugoj 40 posto. Dakle, nismo bili stopostotni vlasnici. Kada su došli s namjerom da otkupe te dijelove, a riječ je o zemljištu, a ne o građevini, ovlastili smo vještaka za procjenu i po toj cijeni izložili čestice na javnom natječaju. Oni su ponudili nešto više od početne cijene i po toj smo cijeni u konačnici te čestice i prodali - pojasnio je pa napomenuo kako jedinice lokalne samouprave mogu raspolagati zemljištem isključivo na temelju natječaja i na temelju tržišne cijene dobivene procjenom ovlaštenog sudskog vještaka - poručio je on u prosincu 2024. godine za Novi List.

- Gledajte, da je tu nešto sporno, ja mislim da bi u Istri tog Vižintina (gradonačelnika Buja) kojega poznajem, objesili za noge na prvi bor, da je prodao nešto gradsko tako ispod cijene. Djeluje mi to sve skupa bezveze - rekao je o cijeloj situaciji tad Zoran Milanović...

24sata potom doznaju da vila Ivane i Mile Kekina u istarskom mjestašcu Momjan nije mogla biti izgrađena samo na zemljištu koje su kupili od Grada Buja po povoljnoj cijeni. Da bi ta investicija bila realizirana, Kekinovi su prvo morali doći do nekretnine koja je imala pristup cesti i komunalne priključke. Prema ugovoru koje donosimo, Mile Kekin je od privatne osobe kupio ruševnu kuću i štalicu po cijeni od 110.000 kuna (manje od 15.000 eura), a sa zemljištem kupljenim od Buja za 25.000 kuna formirana je parcela na kojoj je danas vila s grijanim bazenom. Vilu su nazvali "Volare e Cantare"(letjeti i pjevati, op.a), u njoj borave za vrijeme odmora, ali je i iznajmljuju dio ljeta, pa im je prema podacima iz imovinske kartice, ona lani donijela 13.000 eura dodatnih prihoda. Vrijednost vile je danas Ivana Kekin procijenila na 400.000 eura, a prema fotografijama sa stranice za najam, vidi se da je moderno uređena i opremljena.

U prosincu 2019. godine Ivana Kekin diže kredit u protuvrijednosti 190.000 eura za gradnju vile, a založno pravo banke nije upisano na nekretnini u Istri, nego na stanu u Zagrebu. Kao liječnica i članica Hrvatske liječničke komore je dobila i nižu kamatnu stopu jer komora to osigurava za sve svoje članove. Kamata joj je zato tek 2,15 posto godišnje. Rata joj je 881 eura mjesečno. Početkom 2023. godine, vila je dovršena, u zemljišnim knjigama je upisano da ima uporabnu dozvolu, a to znači da se upisuje i pravo, sadašnje stanje. Točnije, na zemljištu od 412 kvadrata je kuća na kat na površini 122 četvorna metra, bazen 35 kvadrata i dvorište od 255 kvadrata. Još prije samog dovršetka vile, supružnici Mile i Ivana su sredinom 2022. godine potpisali ugovor po kojem su uredili svoje odnose tako da su u konačnici oboje vlasnik po pola vile s bazenom.

Kekin: Neka izviđaju koliko je volja, sve je čisto kao suza...

- Nacional je objavio i potvrdio moje sumnje da je 3. studenog primio poziv od osobe iz najužeg kruga oko Dragana Primorca koja im je pokušala podvaliti lažnu konstrukciju o tome da postoje nekakve malverzacije oko našeg zemljišta u Istri Sigurna sam da je to istina zato što je mene moj muž zvao 4. studenog i rekao: 'Zvao me neki novinar Nacionala i pitao me oko zemljišta'. Nakon toga je novinar rekao Miletu da su oni to provjerili i da to nije točno - kazala je o svemu tamo 18. prosinca Ivana Kekin. Optužila je tad HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca da joj nastoji podmetnuti aferu s malverzacijama.

Dodala je:

- Kako je ta priča došla u medijski prostor? O tome je pisao osuđeni diler kokainom koji po rukama lijepi svastike, i onda isti dan saznajemo da je DORH navodno pokrenuo izvide. HDZ-ov dečko Ivan Turudić navodno pokreće izvide. Meni je svejedno, neka izviđaju koliko ih je volja, sve je čisto kao suza - kazala je Kekin.

Kekin se oglasila i na optužbe, tj. pitanja, odakle im novac za vilu...

- Moj suprug i ja sve što smo u životu stekli, stekli smo svojim rukama. Ja sam doktorica znanosti, a suprug mi je rock zvijezda, jedna od najvećih u ovoj regiji, koja je punila dvorane s 25.000 ljudi. Moja imovina je sva upisana, većinom smo je stekli prije ulaska u politiku. Vila koju spominjete je kuća obiteljska koju koristimo mi i prijatelji cijele godine, a povremeno se iznajmljuje - kazala je.

Vratimo se na prvu 'aferu'. Onu s kavom. U siječnju je Nikica Jelavić zbog klevete tužio saborske zastupnice Možemo! Ivanu Kekin i Sandru Benčić, uputivši Hrvatskom saboru zahtjev za skidanjem njihovog zastupničkog imuniteta, dok je protiv Benčić i bračnog para Kekin podigao i privatnu tužbu zbog klevete.

I stvari su se stišale. Na vilu u Istri većina je zaboravila, a onda je uslijedio preokret...

Ovog petka stižu vijesti kako je Mile Kekin uhićen u akciji USKOK-a, kako je uz njega uhićeno više osoba...

Sumnja se na malverzacije s nekretninama, točnije riječ je o Općini Buje i kući Mile Kekina.

Uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a.

- Navedene radnje provode se u Zagrebu i na području Istre u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te pranja novca. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - priopćio je USKOK.

Kako doznajemo, istražuje se sedmero ljudi, Kekinu je oduzet mobitel i izvršen je pretres stana.

U središtu interesa istražitelja je Jelena Perossa, donedavna pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i upravljanje gradskom imovinom Buja, doznaje Jutarnji list. Na meti istražitelja je i njezin suprug Damir, kao i gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin i još nekoliko osoba.

Radi se o mešetarenjima gradskim zemljištima, a navodno je jedan od sumnjivih poslova vezan i uz zemljište u Momjanu bračnog para Kekin...

