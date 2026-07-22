Snažno nevrijeme pogodilo Skoplje: Vjetar rušio stabla i krovove, 15 ljudi ozlijeđeno

Prema službenim informacijama, devet ozlijeđenih osoba primljeno je u Hitni prijem Kliničko-bolničkog centra “Majka Tereza”, dok je šest osoba zbrinuto u Sveučilišnoj klinici za kirurgiju "Sveti Naum Ohridski". Voditeljica Službe hitne medicinske pomoći u Skoplju Anita Dimoska rekla je da je najteže ozlijeđena starija žena koja je zadobila ozljedu glave nakon pada stabla.

Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima nalaze se Gradska opća bolnica “8. Septembar” i jedna osnovna škola.

U glavnom gradu Sjeverne Makedonije oštećeni su brojni automobili na koje su pali dijelovi krovova i stabla, srušeni su semafori i prometni znakovi, a pojedina naselja privremeno su ostala bez električne energije.

Centar za upravljanje krizama priopćio je da je od 17 do 21 sat zaprimljeno više od 8.300 poziva povezanih s posljedicama nevremena.

Gradonačelnik Skoplja Orce Gjorgjievski objavio je na Facebooku da ekipe gradskih javnih službi uklanjaju posljedice nevremena, glavne avenije su prohodni te da se s ulica uklanja srušeno drveće.

"Bit ćemo budni i na terenu tijekom cijele noći", poručio je Gjorgjievski.