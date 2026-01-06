Snijeg zatrpao Zagreb, na terenu 400 ekipa: 'Radit će cijelu noć i cijeli dan sutra...'

Snijeg koji u Zagrebu neprekidno pada gotovo 24 sata stavio je gradske službe u stanje pojačanog angažmana. U tri smjene na terenu je ukupno više od 400 ekipa – 245 ekipa Zagrebačkih cesta te oko 200 ekipa Čistoće, Zrinjevca, Zagrebparkinga, Tržnica, ZET-a i drugih gradskih službi.

Iz Grada Zagreba poručuju kako se, prema prognozama, snježne oborine nastavljaju i tijekom noći, zbog čega će ekipe raditi bez prekida kako bi se prometnice održale prohodnima. Dodatno su angažirani i kooperanti na razvoženju soli i sipine.

Ralice kontinuirano održavaju oko 2.500 kilometara zagrebačkih cesta koje su, kako navode iz Grada, prohodne za vozila žurnih službi te za osobna vozila opremljena zimskim gumama. Budući da snijeg i dalje pada, očekivano je da ga ima na kolniku, no ralice će tijekom noći još dva puta očistiti sve gradske prometnice. Građani se pritom pozivaju da ne parkiraju vozila na mjestima koja bi mogla ometati prolazak zimske službe.

Osim prometnica, čisti se i oko 116 tisuća četvornih metara pješačkih zona, kao i tramvajska i autobusna stajališta, okretišta te nogostupi na javnim površinama. Parking površine te ulaze i izlaze iz garaža čiste radnici Zagrebparkinga.

Velike napore ulažu i radnici ZET-a kako bi javni prijevoz funkcionirao unatoč zimskim uvjetima. Žičara Sljeme danas je bez problema prevezla sve posjetitelje, dok kod tramvajskog prometa najveći izazov predstavlja smrzavanje skretnica, što može dovesti do iskakanja tramvaja. Dodatnim angažmanom ti se problemi nastoje svesti na minimum, a autobusi prometuju na svim linijama na kojima to okolnosti dopuštaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:25 Zagreb: Brenerom odmrzavali tračnice ne bi li uspostavili tramvajski promet | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Iz Grada zahvaljuju svim zaposlenicima gradskih službi na uloženom trudu te ističu kako je cijeli proces čišćenja nadziran GPS sustavom. Koordinaciju zimske službe vodi zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet, u suradnji s predsjednikom Operativnog stožera zimske službe Androm Pavunom.

Građane se poziva na dodatni oprez u prometu dok traju nepovoljni vremenski uvjeti, kao i da očiste nogostupe ispred svojih ulaza prije najavljenog pada temperatura. Poseban apel upućen je starijim i slabije pokretnim osobama da, ako je moguće, izbjegavaju kretanje dok se vremenski uvjeti ne poboljšaju.