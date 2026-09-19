Snimio dim iz kompostane u Osijeku: Lega, imamo svježe dokaze s prve linije smrada...

Vidjeli ste slike, na njima se vidi taj kaos i kako se sve dimi nakon što su otvorili hangar s kompostom. One možda nisu neki dokaz na sudu, ali nama definitivno jesu. Kad otvore hangar tako užasno smrdi i mi znamo da to nije običan kompost nego je pomiješan s muljem. A to je na kraju najveći problem jer slutimo da se vreće s time ilegalno prodaju građanima pod kompost, a unutra nije običan kompost i ne smije se koristiti u poljoprivredi, rekao je Hrvoje Domazetović, jedan od pokretača inicijative Naše Podravlje koji je sinoć snimio osječku kompostanu.

Foto: Hrvoje Domazetović

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- Na fotografijama vidite stvarni užas s terena: hrpe komposta i otpadnog mulja se intenzivno prevrću, a gusti dim i smrad koji štipa za oči dižu se izravno prema našim domovima! A kako se nadležni bore protiv ovog ekološkog skandala? Pogledajte fotku njihove "visoke tehnologije": prijenosni topić na kotačićima spojen na crveni kanistar! Ovo ne izgleda kao ozbiljni, industrijski sustav za neutralizaciju smrada otvorenog postrojenja, nego kao improvizirani aparat za špricanje komaraca na terasi kafića. Pitamo nadležne: što će vam top kada direktor Unikoma tvrdi u javnim objavama da ne smrdi? Nadalje, brinete li o svoja četiri radnika koja svakodnevno trujete u kompostani? Imaju li propisanu zaštitnu opremu i mislite li uopće o njima?! Da se ne zaboravi: 2021. godine dogodila se nesreća sa smrtnom posljedicom kada je nesretnog radnika, dok je obavljao radne zadatke u krugu kompostane, pregazio radni stroj (radni utovarivač). Bitna napomena: kompostana NEMA stručnu osobu koja upravlja radnicima i radnim procesima, ali mi nestrpljivo čekamo odgovor Unikoma i na taj naš upit. E lega moj, dok oni u uredu glume visoke standarde, na terenu se radi po principu "dimi, smrdi i špricaj iz kanistra" - napisali su u objavi na Facebooku i objavili friške fotografije.

Foto: Hrvoje Domazetović

Godinama upozoravaju na problem

Problem s neugodnim mirisima iz osječke kompostane ponovno je otvorio pitanje što se u postrojenju u Podravlju zapravo obrađuje i zbog čega se miris posljednjih godina širi sve većim područjem Osijeka. Stanovnici Podravlja godinama upozoravaju na problem, a 29. kolovoza održali su i prosvjed ispred kompostane kojom upravlja gradska tvrtka Unikom. Od Grada Osijeka zatražili su, među ostalim, izmještanje postrojenja, neovisnu stručnu analizu uzroka neugodnih mirisa i javnu objavu rezultata nadzora i mjerenja.

Stanovnici tvrde da se intenzitet neugodnih mirisa posljednjih godina povećao te da se oni više ne zadržavaju samo u neposrednoj blizini kompostane. Prema njihovim navodima, smrad se osjeti i u drugim dijelovima Osijeka, uključujući područje KBC-a Osijek, Donji grad i udaljenija naselja, a prema nekim tvrdnjama i prema Bilju.

Foto: Hrvoje Domazetović

Unikom tvrdi da ništa ne smrdi

Poseban dio priče odnosi se na otpadni mulj. Predstavnici inicijative „Naše Podravlje“ tvrde da se u kompostanu počeo dovoziti mulj iz osječkog Kolektora te da se istodobno biootpad doprema i iz drugih gradova. Hrvoje Domazetović rekao je da su stanovnici još 2023. upozoravali osječkog gradonačelnika Ivana Radića i gradsku tvrtku Unikom, koja upravlja kompostanom, na nesnosan smrad.

- Iz Unikoma smo dobili odgovor da iz njihove kompostane ne smrdi ništa i da provjerimo da nam možda ne smrde kanalizacije - rekao je Domazetović, dodajući da se od tada problem dodatno pogoršao. Uvjeren je da je cijeli problem posljedica načina na koji se postrojenjem upravlja i materijala koji se u njega dovode.

Foto: Hrvoje Domazetović

- Situacija je sve gora i gora, mi obećanjima ne vjerujemo i ne možemo trpjeti više taj smrad i čekati što će se promijeniti, jer se promijeniti neće ništa - smatra Domazetović. On smatra da bi netko trebao odgovarati i zbog odabira lokacije kompostane, koja se, kako navodi, nalazi oko 300 metara od kuća i oko 500 metara od budućeg dječjeg vrtića, pa je i to jedan od zahtjeva njihove inicijative. Ostali su neovisna stručna analiza uzroka nastanka neugodnih mirisa, pojačani inspekcijski nadzor i redovita komunikacija s predstavnicima stanovnika Podravlja.

S druge strane, Unikom odbacuje tvrdnje da postrojenje posluje izvan propisanih uvjeta. Nakon prosvjeda tvrtka je objavila da je inspekcija zaštite okoliša 26. kolovoza provela nadzor emisija onečišćujućih tvari i mirisa u zraku. Prema navodima Unikoma, izmjerene koncentracije sumporovodika, merkaptana, amonijaka i amina bile su ispod propisanih graničnih vrijednosti. Tvrtka također tvrdi da djelatnost obavlja u skladu s izdanom dozvolom i elaboratom gospodarenja otpadom. List 24sata poslao je Unikomu upit, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.