Snježni kaos na cestama: Tri nesreće zbog neprilagođene brzine, žena završila u bolnici

Zimski uvjeti na cestama i snijegom prekriveni kolnici uzrokovali su tijekom ponedjeljka, 5. siječnja, niz prometnih nesreća na području bjelovarsko-bilogorske policije. Glavni uzrok bila je neprilagođena brzina uvjetima na cesti, a policija je zabilježila tri veće prometne nesreće materijalnom štetom i ozlijeđenim osobama.

Prva nesreća dogodila se u prijepodnevnim satima, oko 11.40, u naselju Ivanska. Na ravnom dijelu ceste 52-godišnja vozačica izgubila je nadzor nad svojim automobilom zbog snijega na kolniku. Vozilo je u zanošenju prešlo u suprotnu traku i izravno se sudarilo s automobilom kojim je upravljao 25-godišnji vozač. Od siline udarca jedno je vozilo odbačeno u putni jarak, dok je drugo ostalo na cesti. Vozačica je zbog zadobivenih ozljeda hitno prevezena na liječničku obradu, a na oba vozila nastala je znatna materijalna šteta.

Drama se nastavila u poslijepodnevnim satima na dionici između Hrastovca i Garešnice. Tamo je 29-godišnji vozač oko 16.50 sati, dok je izlazio iz blagog zavoja, izgubio kontrolu na mokrom i snijegom prekrivenom kolniku. Njegov se automobil zanio, prešao na suprotnu stranu i djelomično sletio u obližnji ribnjak. Srećom, vozač je prošao bez ozljeda, ali je zabilježena šteta na vozilu i zaštitnoj ogradi.

Završetak dana obilježio je lančani sudar u Velikom Korenovu oko 21.20 sati. Uz pojačan promet i snijeg na kolniku, 42-godišnji vozač naletio je na vozilo ispred sebe koje je bilo zaustavljeno u koloni. Taj je automobil potom odbačen naprijed te je udario u treće vozilo. Iako nitko nije ozlijeđen, policijskim očevidom utvrđeno je da je 42-godišnjak koji je skrivio nesreću bio pod utjecajem alkohola od 1,09 promila.

Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da u zimskim uvjetima obvezno prilagode brzinu, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i skretanja kako bi se spriječile nove nesreće.