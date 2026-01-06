Obavijesti

News

Komentari 0
BJELOVARSKO-BILOGORSKA POLICIJA

Snježni kaos na cestama: Tri nesreće zbog neprilagođene brzine, žena završila u bolnici

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Snježni kaos na cestama: Tri nesreće zbog neprilagođene brzine, žena završila u bolnici
Foto: PIXSELL/kolaz

Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da u zimskim uvjetima obvezno prilagode brzinu, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i skretanja kako bi se spriječile nove nesreće

Zimski uvjeti na cestama i snijegom prekriveni kolnici uzrokovali su tijekom ponedjeljka, 5. siječnja, niz prometnih nesreća na području bjelovarsko-bilogorske policije. Glavni uzrok bila je neprilagođena brzina uvjetima na cesti, a policija je zabilježila tri veće prometne nesreće materijalnom štetom i ozlijeđenim osobama.

OGLASILA SE POLICIJA Detalji nesreće na A3: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno u sudaru
Detalji nesreće na A3: Dvoje ljudi teško ozlijeđeno u sudaru

Prva nesreća dogodila se u prijepodnevnim satima, oko 11.40, u naselju Ivanska. Na ravnom dijelu ceste 52-godišnja vozačica izgubila je nadzor nad svojim automobilom zbog snijega na kolniku. Vozilo je u zanošenju prešlo u suprotnu traku i izravno se sudarilo s automobilom kojim je upravljao 25-godišnji vozač. Od siline udarca jedno je vozilo odbačeno u putni jarak, dok je drugo ostalo na cesti. Vozačica je zbog zadobivenih ozljeda hitno prevezena na liječničku obradu, a na oba vozila nastala je znatna materijalna šteta.

Drama se nastavila u poslijepodnevnim satima na dionici između Hrastovca i Garešnice. Tamo je 29-godišnji vozač oko 16.50 sati, dok je izlazio iz blagog zavoja, izgubio kontrolu na mokrom i snijegom prekrivenom kolniku. Njegov se automobil zanio, prešao na suprotnu stranu i djelomično sletio u obližnji ribnjak. Srećom, vozač je prošao bez ozljeda, ali je zabilježena šteta na vozilu i zaštitnoj ogradi.

NASTALA MATERIJALNA ŠTETA Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih
Prometna nesreća u Novom Zagrebu: Sudjelovala četiri vozila, nema ozlijeđenih

Završetak dana obilježio je lančani sudar u Velikom Korenovu oko 21.20 sati. Uz pojačan promet i snijeg na kolniku, 42-godišnji vozač naletio je na vozilo ispred sebe koje je bilo zaustavljeno u koloni. Taj je automobil potom odbačen naprijed te je udario u treće vozilo. Iako nitko nije ozlijeđen, policijskim očevidom utvrđeno je da je 42-godišnjak koji je skrivio nesreću bio pod utjecajem alkohola od 1,09 promila.

Policija ponovno apelira na sve sudionike u prometu da u zimskim uvjetima obvezno prilagode brzinu, povećaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i skretanja kako bi se spriječile nove nesreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro na sudu: 'Nisam kriv'. Trump: 'Još neće biti izbora u Venezueli, treba srediti zemlju'

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura
"HRVATSKA SENZACIJA"

Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura

Malo je poznato da je jedan od najodlikovanijih heroja u povijesti te postrojbe bio Hrvat - Ivica Jerak, mladić iz malog Debeljaka pokraj Zadra, čiji je životni put postao američka legenda.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026