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OBEĆALI DOBRU ZARADU

Šok iza vrata luksuzne vile u SAD-u! Žene prisiljavali na OnlyFans: 'Tukli su nas...'

Piše Ivan Jukić,
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Šok iza vrata luksuzne vile u SAD-u! Žene prisiljavali na OnlyFans: 'Tukli su nas...'
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Foto: Google Maps

Tijekom pretrage pronađeno je više od 300 mobilnih telefona, više od 50 prijenosnih računala, bilježnica s imenima žena i podacima o njihovoj zaradi, ploča s natpisom "Content Plan" te financijska dokumentacija...

Stanovnici mirnog naselja u američkom gradu Bellevueu mjesecima su vjerovali da je luksuzna vila u njihovoj ulici tek mjesto na kojem se organiziraju raskalašene zabave. No policijska racija otkrila je mnogo ozbiljniju pozadinu i pokrenula istragu zbog sumnje na trgovinu ljudima. Problemi su počeli prošle jeseni kada su se u vilu uselili novi stanari. Ubrzo su gotovo svakog vikenda počela velika okupljanja koja su remetila mir susjedstva. Ulice su bile prepune automobila, a buka je trajala do kasno u noć, prenosi live5news

- Svake subote navečer organizirali su zabave - ispričao je jedan susjed koji je želio ostati anoniman.

- Ljudi su stalno pristizali autima, a neki su već na ulici nosili boce votke i slavili dok su išli prema kući - dodaje.

Foto: Google Maps

Stanovnici su zbog situacije redovito pozivali policiju, a jedna susjeda kaže da je od kolovoza gotovo svakog vikenda prijavljivala događanja u toj kući.

- To je postalo prava noćna mora jer se više nije moglo normalno živjeti - rekla je.

- Na kraju smo svi počeli zvati policiju - govori.

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Ono što su susjedi smatrali običnom "kućom za tulume", prema navodima policije, zapravo je bilo povezano s mnogo ozbiljnijim aktivnostima. Policija je u četvrtak prije zore upala u vilu u sklopu istrage o trgovini ljudima.

Prema sudskim dokumentima, istražitelji sumnjaju da je objekt služio kao svojevrsna produkcijska kuća za sadržaj na platformama za odrasle poput OnlyFansa i Chaturbatea. Tijekom pretrage pronađeno je više od 300 mobilnih telefona, više od 50 prijenosnih računala, bilježnica s imenima žena i podacima o njihovoj zaradi, ploča s natpisom "Content Plan" te financijska dokumentacija. Policija je zaplijenila i nekoliko luksuznih automobila.

Foto: Google Maps

Istražitelji navode da su pojedine žene bile vrbovane obećanjima o visokim mjesečnim zaradama od sadržaja za odrasle. Međutim, prema njihovim iskazima, kasnije su izgubile pristup svojim korisničkim računima te nisu mogle raspolagati novcem koji su zaradile.

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Žrtve su istražiteljima također ispričale da su ih osumnjičeni prisiljavali na višesatnu svakodnevnu komunikaciju s korisnicima platformi, uz dodatne sate snimanja sadržaja. Kada bi se usprotivile zahtjevima ili pokušale smanjiti opseg posla, navodno su bile izložene prijetnjama, fizičkom nasilju i ograničavanju slobode kretanja.

Tijekom racije uhićen je jedan muškarac koji se dovodi u vezu s istragom. Određena mu je jamčevina od pet milijuna dolara, a pred sud bi trebao izaći početkom tjedna.

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