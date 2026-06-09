Šok iza vrata luksuzne vile u SAD-u! Žene prisiljavali na OnlyFans: 'Tukli su nas...'

Stanovnici mirnog naselja u američkom gradu Bellevueu mjesecima su vjerovali da je luksuzna vila u njihovoj ulici tek mjesto na kojem se organiziraju raskalašene zabave. No policijska racija otkrila je mnogo ozbiljniju pozadinu i pokrenula istragu zbog sumnje na trgovinu ljudima. Problemi su počeli prošle jeseni kada su se u vilu uselili novi stanari. Ubrzo su gotovo svakog vikenda počela velika okupljanja koja su remetila mir susjedstva. Ulice su bile prepune automobila, a buka je trajala do kasno u noć, prenosi live5news.

- Svake subote navečer organizirali su zabave - ispričao je jedan susjed koji je želio ostati anoniman.

- Ljudi su stalno pristizali autima, a neki su već na ulici nosili boce votke i slavili dok su išli prema kući - dodaje.

Foto: Google Maps

Stanovnici su zbog situacije redovito pozivali policiju, a jedna susjeda kaže da je od kolovoza gotovo svakog vikenda prijavljivala događanja u toj kući.

- To je postalo prava noćna mora jer se više nije moglo normalno živjeti - rekla je.

- Na kraju smo svi počeli zvati policiju - govori.

Ono što su susjedi smatrali običnom "kućom za tulume", prema navodima policije, zapravo je bilo povezano s mnogo ozbiljnijim aktivnostima. Policija je u četvrtak prije zore upala u vilu u sklopu istrage o trgovini ljudima.

Prema sudskim dokumentima, istražitelji sumnjaju da je objekt služio kao svojevrsna produkcijska kuća za sadržaj na platformama za odrasle poput OnlyFansa i Chaturbatea. Tijekom pretrage pronađeno je više od 300 mobilnih telefona, više od 50 prijenosnih računala, bilježnica s imenima žena i podacima o njihovoj zaradi, ploča s natpisom "Content Plan" te financijska dokumentacija. Policija je zaplijenila i nekoliko luksuznih automobila.

Foto: Google Maps

Istražitelji navode da su pojedine žene bile vrbovane obećanjima o visokim mjesečnim zaradama od sadržaja za odrasle. Međutim, prema njihovim iskazima, kasnije su izgubile pristup svojim korisničkim računima te nisu mogle raspolagati novcem koji su zaradile.

Žrtve su istražiteljima također ispričale da su ih osumnjičeni prisiljavali na višesatnu svakodnevnu komunikaciju s korisnicima platformi, uz dodatne sate snimanja sadržaja. Kada bi se usprotivile zahtjevima ili pokušale smanjiti opseg posla, navodno su bile izložene prijetnjama, fizičkom nasilju i ograničavanju slobode kretanja.

Tijekom racije uhićen je jedan muškarac koji se dovodi u vezu s istragom. Određena mu je jamčevina od pet milijuna dolara, a pred sud bi trebao izaći početkom tjedna.