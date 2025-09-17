Šok nakon smrti bebe u BiH: 'Tražimo pravdu za naše dijete, doktorica nije dala sve od sebe'

Javni je šok izazvala smrt jedanaestomjesečne bebe u Bosni i Hercegovini, koja je preminula prošle nedjelje na putu iz Konjica prema Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Roditelji Denis i Elma Duranović tvrde da im je lokalna bolnica u Konjicu odbila poslati sanitetsko vozilo, zbog čega su dijete prevezli vlastitim autom. Majka preminulog djeteta prozvala je dežurnu liječnicu Lamiju Velagić iz Konjica, tvrdeći da nije smjela dopustiti da dijete prevoze privatnim vozilom do Mostara.

- Kad smo došli, sestra je rekla da će pozvati doktora, pedijatra, a on nije došao. Čekao sam s djetetom, onda su nas uputili na analizu krvi. Rekli su da ima povišen šećer, a ništa mu nisu dali. Doktorica nije uopće prilazila djetetu, držala je telefon i pisala, vjerujemo, doktoru. Rekla je da će pedijatar pogledati nalaze i odlučiti, a dijete je bilo sve gore i gore. Doktorica mi je prenijela da su jedni nalazi u redu, a da drugi nisu najbolji - nije rekla da je nešto strašno. Tada je dodala i da nemaju vozilo hitne pomoći i osoblje da se dijete prebaci u Mostar. Pitala me slažem li se da privatnim vozilom vozim dijete - nisam imao izbora, krenuo sam. Sve se odvilo na putu u Vrapčićima, došli su hitna i policija. Stigli smo u bolnicu, ali kasno - ispričao je otac za Avaz.

- Pročitala sam da je ta doktorica kći ministra. Meni to ništa ne znači, neću stati dok ne iznesemo pravdu. Neki su nas optuživali da je dijete bilo bolesno, a dijete je bilo zdravo, odjednom je dobilo temperaturu. Cijepljeno je, imam sve dokaze i potvrde, dodaje majka.

Dodali su da je sve trajalo oko tri sata, a doktori čak 6 puta nisu uspjeli izvaditi krv djetetu.

- Dijete mi je bilo u rukama na putu do Mostara, a u prometu je bila gužva. U jednom sam trenutku vidjela da ne diše, odmah sam rekla Denisu da zaustavi auto. U Mostaru su dali sve od sebe da spase dijete, ali nisu uspjeli. To nije bilo daleko od bolnice, da je samo išla hitna, možda bismo i stigli na vrijeme - ispričala je majka.

Kazali su da vjeruju da bi ishod bio drugačiji da se doktorica potrudila oko djeteta. Unatoč temperaturi od 39 stupnjeva i jako visokom šećeru, nije poduzela gotovo ništa. Dežurni pedijatar čovjek je u mirovini, a u bolnicu dolazi po potrebi. Tu večer, navodno, nije došao radi bolova u skočnom zglobu.

- Viđamo puno negativnih komentara po društvenim mrežama za nas i dijete, uvijek im se obratim - nismo doktori, učinili smo ono što je u našoj moći. Neću šutjeti na takve komentare, imam potrebu govoriti o tome. Oni koji ne znaju da je dijete bilo zdravo i uredno cijepljeno i koji ne znaju kako je izgubiti nekoga, pogotovo dijete, onda bolje da šute. Svugdje ću se oglasiti i pobuniti za svoje dijete, kao majka imam pravo na to. Da se doktorica potrudila pomoći i dala sve od sebe, ne bih imala razloga za pobunu, a ovako, neću šutjeti - zaključila je majka.