ŠOK SNIMKA IZ RIJEKE 'Napali su stranog radnika na skuteru'

Zgrožen sam, bijesan i ljut, rekao nam je čitatelj o incident koji se sinoć dogodio u riječkoj ulici Franje Čandeka, gdje je skupina mladića napala stranog radnika na dostavnom skuteru.

Sve se, prema njegovim riječima, odvijalo vrlo brzo i uz veliku buku, a slučaj je odmah prijavljen policiji.

- Prvo su se okupili i bacali petarde, kao da su bombe bacali. Pretrčavali su cestu, a onda im je u jednom trenutku nailazio dostavljač. Jedan od tih mladića udario je radnika, nakon čega je naišao autobus i oni su pobjegli. Klasični huligani. Baš sam zgrožen - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio događaju.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:41 Napad na stranog radnika u Rijeci | Video: čitatelj/24sata

Drugi čitatelj javio se s detaljnijim opisom incidenta koji se, kako navodi, dogodio oko 21:25 sati. Prema njegovim riječima, skupina mladića, za koje se pretpostavlja da je riječ o mlađim punoljetnicima ili maloljetnicima, najprije je remetila javni red i mir bacanjem petardi snažne buke, unatoč zabrani, te trčanjem preko ceste čime su ometali promet.

- Sve je bilo popraćeno izrazitom bukom. Zatim su, primijetivši da im u susret dolazi strani radnik na dostavnom vozilu, krenuli trčati za njim. Kako se vidi i na snimci, jedan od mladića zadao mu je udarac u gornji dio tijela i potom pobjegao - naveo je drugi čitatelj.

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su da su sinoć oko 21:35 zaprimili dojavu, te da su policajci odmah upućeni na mjesto događaja.

- Po dolasku policije na mjestu događaja osobe nisu zatečene, a isti nisu pronađeni ni obilaskom šireg mjesta događaja. Također, policiji se do sada nije javila ni osoba koja bi bila oštećena u ovom događaju - rekli su iz policije.

Dodaju i kako je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta uključenih osoba.