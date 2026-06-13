Šok u HSLS-u: Budiša više nije zamjenik predsjenika stranke

Mirko Budiša više nije zamjenik predsjednika Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS), javili su iz stranke nakon današnje sjednice, piše Večernji list. Kako su izvijestili u priopćenju, raspravljalo o javnim istupima koji su posljednjih dana izazvali pozornost javnosti te većinom glasova usvojilo niz zaključaka kojima je još jednom naglasilo temeljna politička načela stranke.

- HSLS ostaje pri svojim temeljnim vrijednostima: osobnim slobodama, jednakosti pred zakonom, ljudskim pravima i uvažavanju različitosti - priopćili su iz stranke te dodali da je "najstarija liberalna stranka u Hrvatskoj" te da "otvoreno i uključivo društvo nije fraza, nego civilizacijski standard kojem Hrvatska treba težiti".

Naglašavaju i da je pravo svakog pojedinca na slobodno izražavanje identiteta bez diskriminacije i stigmatizacije jedno od temeljnih načela liberalne demokracije.

- HSLS ga zagovara dosljedno i to se neće mijenjati - navodi se u priopćenju.

Iz stranke poručuju kako pojedinačni istupi članova ili izražena osobna mišljenja koja nisu u skladu sa službenim programom ne predstavljaju stav HSLS-a.

- Različita mišljenja u stranci legitimna su i dobrodošla. No mjesto za njihovo raspravljanje su stranačka tijela, odgovorno i argumentirano, a ne kroz javne polemike - stoji u zaključcima Predsjedništva.

Članovi Predsjedništva iskazali su jednoglasno povjerenje predsjedniku stranke Dariju Hrebaku te mu dali snažnu potporu za nastavak političkog djelovanja.

- Pod njegovim vodstvom HSLS će do sljedećih parlamentarnih izbora nastaviti graditi prepoznatljiv politički identitet moderne, liberalne, reformske i uključive opcije koja okuplja ljude oko slobode, odgovornosti i jednakih prilika za sve građane - poručuju iz stranke.

Na sjednici su donesene i kadrovske odluke. Nova zamjenica predsjednika HSLS-a postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša više ne obnaša tu dužnost. U Predsjedništvo stranke umjesto Gabriele Bošnjak ulazi Valentina Čanađija, gradonačelnica Čazme. Na kraju priopćenja HSLS izražava žaljenje što su aktualna zbivanja zasjenila, kako navode, važnije teme za građane.

- Žalimo što su događaji posljednjih dana zasjenili teme koje su građanima doista važne. HSLS svoju energiju vraća tamo gdje pripada: gospodarskom razvoju, učinkovitijoj javnoj upravi, jačanju lokalne samouprave te zaštiti građanskih prava i sloboda - zaključuje se.