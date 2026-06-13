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ODRŽANA SJEDNICA STRANKE

Šok u HSLS-u: Budiša više nije zamjenik predsjenika stranke

Piše Veronika Miloševski,
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Šok u HSLS-u: Budiša više nije zamjenik predsjenika stranke
Zagreb: Konferencija za medije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na sastanku se raspravljalo o javnim istupima koji su posljednjih dana izazvali pozornost javnosti te većinom glasova usvojilo niz zaključaka kojima je još jednom naglasilo temeljna politička načela stranke

Mirko Budiša više nije zamjenik predsjednika Hrvatske socijalno-liberalne stranke (HSLS), javili su iz stranke nakon današnje sjednice, piše Večernji list. Kako su izvijestili u priopćenju, raspravljalo o javnim istupima koji su posljednjih dana izazvali pozornost javnosti te većinom glasova usvojilo niz zaključaka kojima je još jednom naglasilo temeljna politička načela stranke.

- HSLS ostaje pri svojim temeljnim vrijednostima: osobnim slobodama, jednakosti pred zakonom, ljudskim pravima i uvažavanju različitosti - priopćili su iz stranke te dodali da je "najstarija liberalna stranka u Hrvatskoj" te da "otvoreno i uključivo društvo nije fraza, nego civilizacijski standard kojem Hrvatska treba težiti".

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Naglašavaju i da je pravo svakog pojedinca na slobodno izražavanje identiteta bez diskriminacije i stigmatizacije jedno od temeljnih načela liberalne demokracije.

- HSLS ga zagovara dosljedno i to se neće mijenjati - navodi se u priopćenju.

Iz stranke poručuju kako pojedinačni istupi članova ili izražena osobna mišljenja koja nisu u skladu sa službenim programom ne predstavljaju stav HSLS-a.

- Različita mišljenja u stranci legitimna su i dobrodošla. No mjesto za njihovo raspravljanje su stranačka tijela, odgovorno i argumentirano, a ne kroz javne polemike - stoji u zaključcima Predsjedništva.

Članovi Predsjedništva iskazali su jednoglasno povjerenje predsjedniku stranke Dariju Hrebaku te mu dali snažnu potporu za nastavak političkog djelovanja.

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- Pod njegovim vodstvom HSLS će do sljedećih parlamentarnih izbora nastaviti graditi prepoznatljiv politički identitet moderne, liberalne, reformske i uključive opcije koja okuplja ljude oko slobode, odgovornosti i jednakih prilika za sve građane - poručuju iz stranke.

Na sjednici su donesene i kadrovske odluke. Nova zamjenica predsjednika HSLS-a postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša više ne obnaša tu dužnost. U Predsjedništvo stranke umjesto Gabriele Bošnjak ulazi Valentina Čanađija, gradonačelnica Čazme. Na kraju priopćenja HSLS izražava žaljenje što su aktualna zbivanja zasjenila, kako navode, važnije teme za građane.

- Žalimo što su događaji posljednjih dana zasjenili teme koje su građanima doista važne. HSLS svoju energiju vraća tamo gdje pripada: gospodarskom razvoju, učinkovitijoj javnoj upravi, jačanju lokalne samouprave te zaštiti građanskih prava i sloboda - zaključuje se.

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