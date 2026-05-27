Šok u Madridu: Policija upala u sjedište vladajuće stranke PSOE

Španjolska policija je u srijedu ušla u sjedište vladajuće Socijalističke stranke (PSOE) u Madridu sa sudskim nalogom kako bi prikupila informacije o mogućoj nezakonitoj financijskoj shemi bivše članice te stranke, izvijestila je javna televizija RTVE. Leire Diez je osumnjičena za nezakonite isplate vezane uz državni holding SEPI koji sudjeluje u upravljanju nekim strateškim kompanijama. Ova operacija događa se dva dana nakon što je u drugom slučaju "Plus Ultra" sudac pozvao na davanje iskaza bivšeg predsjednika socijalističke vlade Joséa Luisa Rodrígueza Zapatera, osumnjičenog za kaznena djela trgovine utjecajem i pranja novca. Od ranije se vodi i postupak protiv supruge aktualnog premijera Pedra Sancheza za trgovinu utjecajem.

Policija je već bila ulazila u sjedište PSOE-a u Madridu 20. lipnja 2025. kada je tadašnji tajnik stranke Santos Cerdán bio optužen za navodno namještanje ugovora o javnim radovima, iako se u toj prilici zahtjev za informacijama odnosio samo na tog socijalističkog čelnika.

Posljednje afere mogle bi naštetiti premijeru Sanchezu, na vlasti od 2018., a kojeg iduće godine očekuju parlamentarni izbori.

Sanchez se u srijedu nalazi u Vatikanu na susretu s papom.

Vođa oporbenih konzervativaca Alberto Nunez Feijoo rekao je u obraćanju medijima da bi Sanchez trebao raspisati prijevremene izbore.