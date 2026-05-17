NARODNA STRANKA FAVORIT

Izbori u Andaluziji testiraju snagu španjolske desnice

Piše HINA,
Foto: Antonio Ahel

Stanovnici najmnogoljudnije španjolske pokrajine Andaluzije izlaze u nedjelju na regionalne izbore, test snage desnice koja se nada da će na parlamentarnim izborima iduće godine srušiti premijera Pedra Sancheza

Konzervativna Narodna stranka, koja trenutno upravlja južnom pokrajinom s 8,7 milijuna stanovnika, favorit je na nedjeljnim izborima, pokazale su ankete.

No, pitanje je može li osvojiti dovoljno glasova za samostalno formiranje vlade ili će mu biti potrebna podrška Voxa, tvrde desnice koja jača diljem zemlje. Ranije ove godine održani su izbori u pokrajinama Extremaduri, Aragonu i Castilli Leon na zapadu i sjeveru zemlje i nakon teških pregovora uspostavljene desne vlade pošto je Narodna stranka pristala na ustupke Voxu, među kojima i na restriktivniju useljeničku politiku.

Vox pokušava prikazati regionalne izbore kao referendum o Pedru Sanchezu koji upravlja Španjolskom od 2018. Andaluzija, tradicionalno poljoprivredni i turistički kraj, desetljećima je bila uporište ljevice do 2019. i dolaska na vlast Morena.

Socijalistički premijer Sanchez poslao je iz Madrida svoju blisku suradnicu Mariju Jesus Montero, dosadašnju potpredsjednicu vlade i ministricu financija, da kao kandidatkinja socijalističke stranke pokuša preokrenuti situaciju.

Montero, rođena u glavnom andaluzijskom gradu Sevilli, radila je ondje kao administratorica lokalne bolnice, a bila je na čelu tamošnje zdravstvene službe pa je tijekom kampanje isticala zdravstvo kao prioritet.

Cijene najma i nekretnina također brinu stanovnike Andaluzije gdje je stopa nezaposlenosti visokih 14,6 posto.

