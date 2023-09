Šok u Rusiji: Uhićen šef važnog Putinova instituta. Bio je konzul i direktor, blizak je oligarsima...

Uhićen je Viktor Truhin, donedavno ugledni direktor Istraživačkog instituta za cjepiva i serume u Sankt Peterburgu, izvijestili su ruski mediji.

Truhin, za kojeg pojedini mediji pišu i kako je blizak Vladimiru Putinu, prvotno je nestao u Moskvi tamo 4. rujna. Dan ranije dobio je i otkaz na institutu na kojem je dugi niz godina radio i do čije fotelje ne dođete bez veza i vezica. Barem u Rusiji. Nakon što je saznao za otkaz napisao je pismo kolegama u kojem je objasnio da ne odlazi svojom voljom.

Razlog za otkaz, pišu ruski mediji, bila je korupcija.

- Stručnjaci su utvrdili nepravilnosti u obavljanju financijskih i gospodarskih aktivnosti - navodi ruska Gazeta.

Obitelj je, kako im se prestao javljati, prošlog tjedna prijavila njegov nestanak.

No izgleda da nije nestao, samo se kratko pritajio. Ruski mediji navode kako je uhićen u Sankt Peterburgu, a neki pišu i kako je uhićen dok je pokušavao pobjeći za Bjelorusiju. Navodno je po njega došao FSB. Osumnjičen je za pronevjeru milijunskog iznosa, u visini nekoliko milijuna dolara i određen mu je pritvor.

Zbog svoje pozicije bio je upoznat sa svim najnovijim istraživanjima o cjepivima i serumima u Rusiji. Može se reći i 'Putinov glavni čovjek za cjepiva'.

Njegov institut jedan je od glavnih u Rusiji ovog tipa te ima standardne ugovore, poput onih za cjepiva o koroni, ali i neke 'misteriozne' ugovore, pišu zapadni mediji.

Navodno je bio povezan s raznim Putinovim oligarsima s čijim je kompanijama Institut surađivao.

- On jako naporno radi i na njemu je veliki pritisak. On je vrhunski menadžer i međunarodni dužnosnik, on je počasni konzul Rusije u Nikaragvi, a sve je to prilično komplicirano - kazala je prije nekoliko dana njegova kći Sofia za Fontanku.

