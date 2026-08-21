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Šok u Svetoj Nedelji: Pronašli tijelo muškarca u koritu Save

Piše Veronika Miloševski,
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Šok u Svetoj Nedelji: Pronašli tijelo muškarca u koritu Save
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu

Zagrebačka policija je u četvrtak popodne u Svetoj Nedelji u koritu rijeke Save pronašla tijelo muške osobe, javila je policija. Tijelo je pronađeno oko 18.15 sati u Orešju. Tijelo je za sada nepoznato. 

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Na tijelu nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

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