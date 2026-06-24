ŠOKANTNO 'Mislila sam da je netko živim morskim psima u moru skalpelom vadio jetru'

Američka televizijska mreža CBS News je nedavno objavila veliku reportažu o jednom od najvećih ekoloških misterija današnjice – gotovo potpunom nestanku velikih bijelih morskih pasa iz voda oko Cape Towna u Južnoj Africi, nekada najpoznatijeg svjetskog područja za promatranje te vrste. Anderson Cooper, jedan je od najpoznatijih američkih televizijskih novinara, voditelj CNN-ove emisije Anderson Cooper 360°, a od 2006. godine i dopisnik legendarnog američkog istraživačkog magazina 60 Minutes na CBS-u, zajendo s producentom Michaelom H. Gavshonom, istražili su misterij koje već godinama izaziva žustre rasprave među znanstvenicima: tko je kriv za nestanak velikih bijelih morskih pasa.

Desetljećima su vode oko Cape Towna bile sinonim za velike bijele morske pse. Bogata populacija manjih morskih pasa i desetci tisuća tuljana na obližnjem Seal Islandu osiguravali su im obilje hrane, a prizori njihovih spektakularnih skokova iz mora privlačili su turiste iz cijeloga svijeta.

Fotograf i prirodoslovac Chris Fallows, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za promatranje velikih bijelih morskih pasa, prisjetio se vremena kada ih je viđao gotovo svakodnevno.

„To je prizor koji nikada ne zaboravite. Još uvijek osjetim trnce kada vidim najimpresivnijeg morskog psa na Zemlji kako izlijeće iz vode. Bilo je doista nevjerojatno“, prisjetio se Fallows za CBS News.

No, situacija se dramatično promijenila.

„Kad biste danas izašli na isto mjesto, ne biste vidjeli ništa. Njihov broj jednostavno je strmoglavo pao. Tragično, gotovo smo izgubili velikog bijelog morskog psa“, upozorio je.

Prvi tragovi koji su mogli objasniti što se događa pojavili su se 2015. godine. Alison Kock, morska biologinja i dugogodišnja istraživačica pri Južnoafričkim nacionalnim parkovima, počela je proučavati neobične lešine morskih pasa pronađene na morskom dnu.

„Na fotografijama je sve izgledalo toliko kirurški precizno da sam isprva mislila kako je netko koristio skalpel i izvadio im jetru“, ispričala je Kock.

No kasnije analize otkrile su tragove zuba na mrtvim životinjama, što je upućivalo na posve drukčijeg počinitelja.

„Uspjela sam izvući nekoliko lešina i pronašla sam tragove zuba na prsnim perajama. Tada smo shvatili da krivci nisu ljudi“, rekla je.

Kock i njezin tim ubrzo su počeli sumnjati na orke. Sumnje su dodatno ojačale nakon što su se na obali počele pojavljivati lešine velikih bijelih morskih pasa kojima je nedostajala jetra.

„Jetra je energetski najbogatiji organ u cijelom tijelu morskog psa i može činiti gotovo trećinu njegove mase. Orke ciljaju upravo nju“, objasnila je.

Važan dio priče odnosi se na dvije mužjačke orke poznate pod imenima Port i Starboard. Njih je prvi dokumentirao David Hurwitz, organizator turističkih izleta za promatranje kitova.

„Obojici su leđne peraje bile savijene, što je vrlo neobično. Jedna je bila nagnuta ulijevo, druga udesno. Kao čovjek od mora odmah sam pomislio: nazovimo ih Port i Starboard“, prisjetio se Hurwitz, opisavši zašto su ih nazvali engleskim pomorskim terminima za za lijevi i desni bok broda.

Te dvije orke postale su svjetski poznate nakon što je utvrđeno da su razvile specijaliziranu tehniku lova na morske pse radi vađenja njihove jetre. Iako Kock smatra da upravo orke stoje iza povlačenja velikih bijelih morskih pasa iz pojedinih područja, svi stručnjaci ne dijele njezino mišljenje.

Talijanski morski biolog Enrico Gennari već dvadeset godina proučava velike bijele morske pse u Južnoj Africi. On smatra da su orke samo dio priče.



„Pitanje nije tjeraju li orke velike bijele morske pse. To se događa i u Kaliforniji i u Australiji. Pitanje je zašto se u Južnoj Africi orke više ne vraćaju“, rekao je Gennari.

Prema njegovu mišljenju, glavni problem leži u ljudskom djelovanju. Zajedno s Fallowsom upozorava na intenzivan komercijalni ribolov manjih vrsta morskih pasa koje predstavljaju važan dio prehrane velikih bijelih morskih pasa.

„Parangalni ribolov nedvojbeno im oduzima hranu. Kada uklonite plijen, ozbiljno utječete i na predatora“, naglasio je Fallows.

Dodatni problem predstavljaju zaštitne mreže protiv morskih pasa i sustavi mamčanih udica koje južnoafričke vlasti koriste za zaštitu kupača još od 1950-ih godina.

„Ti su sustavi osmišljeni kako bi ubijali i smanjivali brojnost populacije. Ideja je jednostavna – jedan morski pas manje znači jednu potencijalnu opasnost manje za čovjeka“, rekao je Gennari.

On smatra da bi Južna Afrika trebala prijeći na suvremene nesmrtonosne metode zaštite kupača.

„Problem je što se u Južnoj Africi i dalje uglavnom koriste smrtonosne metode. To je zastarjelo i dugoročno neodrživo“, upozorio je.

Središnje pitanje ostaje otvoreno: jesu li orke glavni uzrok nestanka velikih bijelih morskih pasa ili samo dodatni pritisak na već ugroženu populaciju?



Fallows smatra da rasprava ne bi smjela odvratiti pozornost od problema koje ljudi mogu riješiti.

„Prestanimo se prepirati oko stvari koje ne možemo kontrolirati i usredotočimo se na ono što možemo. Ako ne počnemo rješavati te probleme, ne vjerujem da postoji ikakva nada“, poručio je.

Posebno upozorava da bi nestanak velikih bijelih morskih pasa bio gubitak koji daleko nadilazi sudbinu jedne vrste.

„Veliki bijeli morski psi nisu ništa drukčiji od kitova koje smo nekoć doveli na rub izumiranja. Čak i ako nam se ne sviđa njihov izgled, oni su iznimno važni za budućnost oceana“, rekao je.

Kao primjer uspješne zaštite prirode navodi oporavak populacije grbavih kitova nakon zabrane komercijalnog kitolova.

„Ako uklonimo pritiske na životinje i ako ih je ostalo dovoljno, one se mogu oporaviti. To se zove ravnoteža. Uravnotežen ocean je zdrav ocean, a zdrav ocean znači zdrav okoliš za sve nas“, zaključio je Fallows.



Kako navodi CBS News, znanstvenici se možda ne slažu oko glavnog krivca, ali se slažu oko jedne činjenice: veliki bijeli morski psi koji su desetljećima bili zaštitni znak južnoafričkih voda danas su gotovo nestali iz područja gdje su nekada bili najbrojniji na svijetu, a njihov nestanak već sada prijeti urušavanjem morskog ekosustava.