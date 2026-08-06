Zagadili Liku vječnim otrovom, građani Gospića zahtijevaju: 'Hitno sanirajte odlagalište!'

Nalaz je pokazao da se, nažalost, dogodilo sve ono na što smo upozoravali da se može dogoditi i da je hitno postupanje zapravo bila obveza, a svi su ga ignorirali. Na mjestu lokacije i u krugu 50 metara postoji trajno zagađenje mikroplastikom i teškim metalima, a kroz pukotine je došlo i do prodiranja antimona kao teškog metala i mikroplastike u podzemne vode, nizvodno od predmeta onečišćenja, komentirao je nalaz i mišljenje vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa Gospić, Bilajska 50 i dopunu nalaza član građanske inicijative Gospić je naš dom.

Nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući prije nekoliko dana na RTL-u rekao da im je stiglo opsežno vještačenje s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu na više od 350 stranica i da “nalaz nije sjajan” te da je “Lika na tom području zagađena”, Uskok je nalaz i mišljenje te dopunu nalaza objavio na svojim stranicama. Riječ je o istrazi koja se vodi protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka, njegove supruge Monike i ostalih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu.

24sata Gospić: Vjeko Bušić i članovi inicijative "Gospić je naš dom" kod ilegalnog odlagališta teških metala i mikroplastike | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Pokazuje se da ono što smo govorili da će, najvjerojatnije što se tiče samih podzemnih voda i potencijalno pitke vode, jednoga dana biti više ugroženi svi nizvodni gradovi i općine poput Otočca, Senja, hrvatskih otoka, Paga i Raba, Hrvatskog primorja, jer oni piju ličku vodu - govori naš sugovornik.

Nalaz zapravo upozorava na to da je zasad riječ o lokalnom onečišćenju, ali da su pronađene kroz krško tlo pukotine kroz koje je onečišćenje došlo nizvodno od ove lokacije i upućuje na potrebu stalnog monitoringa.

- Mi kao građani Gospića dodatno upućujemo na činjenicu da se zapravo nisu provjeravali izvori budućeg izvorišta za cijeli Gospić, takozvano Divoselo izvorište, pa bez obzira na to što je sad ova analiza pokazala da ne postoji uzvodno onečišćenje podzemnih voda, moramo uvesti i monitoring na tu lokaciju budućeg izvorišta u Gospiću, trajno pratiti stanje i zapravo tako spriječiti daljnje onečišćenje. Ali što je najvažnije, glavni zaključak nalaza i mišljenja je da je lokacija ovog onečišćenja zahtijevala hitno postupanje i još ga zahtijeva, a to hitno postupanje je izostalo - naglašava.

Građane su uvjeravali da nema neke velike opasnosti, da se stvar drži pod kontrolom, da nema inputa koji bi upućivali na to da je sanacija u Gospiću baš toliko hitna koliko upozorava građanska inicijativa i građani Gospića. Smatra da to zahtijeva političku i kaznenu odgovornost onih koji su za to znali da treba hitno postupati, a propustili su to učiniti.

- Mi kao građanska inicijativa zahtijevamo već od sutra odmah i sad hitnu sanaciju svega. Dakle, više nema čekanja i više nema nekakvih produljivanja rokova. Odmah i sad mora se pristupiti sanaciji kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje. Koje postoji, postoji ugroza i to se jasno navodi u mišljenju vještaka - odlučni su građani.

Žalosnim smatra da su ove analize građani Gospića, kako one od prije desetak dana od Državnog inspektorata koje postoje još od 2024., a tako i ove iz ožujka 2026., građani dobili na uvid dobili tek sad.

- Trebale su već davno biti objavljene i građani su trebali dobiti sve smjernice kako se ponašati u ovom slučaju, kako zaštititi svoja zemljišta i kako zaštititi svoje zdravlje - smatraju u inicijativi.

24sata Gospić: Vjeko Bušić i članovi inicijative "Gospić je naš dom" kod ilegalnog odlagališta teških metala i mikroplastike | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nalaz Geotehničkog fakulteta u Varaždinu pokazuje da se na lokaciji nalazi oko 37.000 tona miješanog tehnogenog otpada, među kojima su ostaci obrade električne i elektroničke opreme i medicinskog otpada, plastika te građevinski i mineralni materijali. To je samo zakopani i razasuti otpad bez “big bag” vreća i otpada u samim zgradama silosa. Dio tog otpada koji se prostire na 14.267 metara četvornih je zakopan, prosječno 2,9 metara duboko. Za reprezentativne uzorke otpada utvrđeno je opasno svojstvo HP14 - ekotoksičnost. U jednom uzorku izmjerena je vrijednost 254,8, a granica je 25.

Uzorci tla pokazali su da sadrže visoku koncentraciju teških metala - bakra je izmjereno do 9946 miligrama po kilogramu, približno stotinu puta više od maksimalno dopuštene koncentracije za poljoprivredno tlo, olova do 1051 miligrama što je oko deset puta više, a antimona do 317 miligrama po kilogramu, dok je njegova prirodna vrijednost manja od jednog miligrama. Pronađen je čak i u kupusu na udaljenosti 20-30 metara od otpada.

Nepovratno je uništena vegetacija na 17.796 metara četvornih. U zraku nisu utvrđena prekoračenja PM10 i PM2,5, ali postoji potencijal emisije prašine i mikroplastike s površine otpada, posebno tijekom sušnih i vjetrovitih razdoblja. Vještaci smatraju da su neke promjene trajne ili dugotrajne. Mikroplastika u tlu praktički je trajna, a visoke koncentracije metala predstavljaju dugotrajno opterećenje zbog njihove postojanosti i mogućnosti akumulacije.

Utjecaj je najjači na samom odlagalištu i unutar približno 50 metara, ali je mjerljiv do oko 200 metara, dok se podzemnim vodama može proširiti i na stotine metara. Bez sanacije otpad ostaje trajan izvor opasnosti, uz realnu i očekivanu mogućnost daljnjeg širenja onečišćenja.

Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama, nizvodno od odlagališta, pronađeni PFAS spojevi, poznati i kao “vječne kemikalije”, dok u referentnom piezometru uzvodno od odlagališta nisu otkriveni iznad granice kvantifikacije.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Najveća ukupna koncentracija PFAS-a, 200,5 nanograma po litri, izmjerena je u piezometru nizvodno od lokacije, u drugom nizvodnom piezometru izmjereno je 7,1 nanogram po litri, dok je uzvodno koncentracija bila niža od 1,5 nanograma po litri.

Bušotina B1 u čijem je uzorku pronađena najveća ukupna koncentracija PFAS-a hidrogeološki je najaktivnija bušotina, odnosno ima najveću hidrauličku povezanost s vodonosnikom i najveću dinamiku izmjene podzemne vode. Suprotno tome, B3, koja se nalazi uzvodno od odlagališta s referentnim vrijednostima, ima najmanju hidrauličku povezanost.

Izmjerena koncentracija od 200,5 nanograma po litri dvostruko je viša od parametarske vrijednosti od 100 nanograma po litri, koju europski i hrvatski propisi određuju za ukupne PFAS spojeve u vodi namijenjenoj ljudskoj potrošnji.