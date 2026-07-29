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Španjolka stigla u Zagreb s 15 kilograma marihuane u koferu: Sud joj odredio istražni zatvor

Piše HINA,
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Španjolka stigla u Zagreb s 15 kilograma marihuane u koferu: Sud joj odredio istražni zatvor
Zagreb: Zračna luka Franjo Tuđman | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici izvijestilo je da je ispitalo osumnjičenu i protiv nje pokrenulo istragu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor Španjolski koja je 21. srpnja uhićena u zagrebačkoj zračnoj luci s gotovo 15 kilograma marihuane koju je pokušala unijeti u Hrvatsku u putnom koferu, izvijestilo je državno odvjetništvo.

Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici izvijestilo je da je ispitalo osumnjičenu i protiv nje pokrenulo istragu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

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Tužiteljstvo je izvijestilo kako postoji osnovana sumnja da je 32-godišnja državljanka Španjolske  21. srpnja 2026. u zračnoj luci u Zagrebu, radi daljnje preprodaje na ilegalnom narko tržištu, držala u putnom koferu 14.920 grama konoplje.

Protiv okrivljenice je predloženo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

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Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i protiv okrivljenice odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama, izvijestilo je tužiteljstvo.

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Komentari 6
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