ŠPANJOLSKA NA KOLJENIMA Na rubu prijevremenih izbora zbog pada uredbe o stanovanju

Španjolski parlament odbacio je dvije ključne vladine uredbe o stanovanju, čime je produbljena politička neizvjesnost u zemlji. Premijer Pedro Sánchez našao se u teškoj poziciji te će tijekom vikenda razmotriti mogućnost raspisivanja prijevremenih izbora prije kraja godine.

Prijedlozi manjinske socijalističke vlade naišli su na snažan otpor u parlamentu. Protiv mjera glasale su konzervativna Narodna stranka, krajnje desni Vox i katalonska separatistička stranka Junts, a tijekom sjednice mogle su se čuti i kritike da lešinarski fondovi upravljaju državom. Stranka Junts posebno je naglašavala potrebu zaštite malih iznajmljivača, koji drže najveći dio tržišta najma.

Samo nekoliko sati prije glasanja, izvori iz vlade tvrdili su da izvanredni izbori nisu opcija te da za njih trenutno nije vrijeme. Međutim, nakon što su rezultati glasanja objavljeni, vladajući su promijenili ploču i poručili da će analizirati situaciju te da su sada sve opcije otvorene.

Dramatičan rast cijena najma

Odbijene uredbe trebale su donijeti zaštitu od deložacija za ranjive skupine do 2030. godine, regulirati sezonski najam i ograničiti kupovinu nekretnina stranim investicijskim fondovima. Druga, znatno kontroverznija uredba, predviđala je automatsko obnavljanje ugovora o najmu, čime bi takvi ugovori postali gotovo neograničeni. Vlada je ovim mjerama pokušala ublažiti ogromno nezadovoljstvo građana koji si sve teže mogu priuštiti krov nad glavom u velikim gradovima poput Madrida i Barcelone.

Cijene najma u Španjolskoj su u posljednjem desetljeću skočile za 80 posto, a Banka Španjolske procjenjuje da državi nedostaje oko 700.000 stambenih jedinica. Prosječni Španjolci u ovoj godini troše polovicu svoje plaće isključivo na najam stana, dok u glavnom gradu taj udio raste i do 70 posto. Dodatni problem stvara izrazito malen udio javnih stanova koji iznosi najviše tri posto, što je znatno ispod prosjeka Europske unije.

Katalizator za nedavne prosvjede bila je deložacija 87-godišnje žene iz stana u Madridu u kojem je živjela više od sedam desetljeća. Aktivisti i organizacije za zaštitu prava stanara sada najavljuju nove prosvjede diljem zemlje, a kao idući korak spominju i organizaciju općeg štrajka.

*uz korištenje AI-ja