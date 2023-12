Španjolska policija za 24sata: Nema Hrvata među 20 uhićenih 'Balkanaca' s 11 tona kokaina

Španjolska policija je uhitila 20 članova dviju kriminalnih organizacija "balkanskog porijekla", a koje su namjeravale prošvercati 10,9 tona kokaina iz Latinske Amerike preko Španjolske u Europu.

Policija je izvijestila u utorak kako je provela dvije paralelne operacije u različitim dijelovima Španjolske.

U luci u sjevernom gradu Vigu zaplijenjeno je 7,5 tona kokaina koji je bio skriven među smrznutim odrescima tune. U luci u jugoistočnom gradu Valenciji pronašla je 3,4 tone kokaina u tajnom dvostrukom dnu brodskih kontejnera.

- Ovime smo nanijeli težak udarac najmoćnijim distributerima kokaina u Europi - istaknula je španjolska policija. Dvije kriminalne organizacije povezane su s "Balkanskim kartelom" - rekla je policijska glasnogovornica za 24sata, te potvrdila da među uhićenima nema hrvatskih državljana.

- Među 20 uhićenih su državljani Albanije, Dominikanske Republike i Španjolske - odgovorila je glasnogovornica. Galicija, pokrajina na sjeveru Španjolske, gdje se nalaze luke Vigo i A Coruna, desetljećima služi kao vrata za uvoz kokaina iz Južne Amerike u Europu. Posljednjih godina su ondje u posao ušle kriminalne organizacije sastavljene od državljana s prostora bivše Jugoslavije i Albanije.

Španjolska policija već mjesecima istražuje složenu mrežu dopreme kontejnera u razne luke u Španjolskoj, sumnjajući da među robom šalju drogu.

Tako je otkrila kompaniju sa sjedištem u A Coruni koja se bavi međunarodnom trgovinom smrznutom ribom i plodovima mora, ali i kupoprodajom ruralnih i urbanih nekretnina. Policija vjeruje da je odgovorni poduzetnik, podrijetlom iz A Coruñe, pokušao ribom prikriti svoje ilegalne aktivnosti.

Sjedište te kompanije, čije ime policija nije otkrila, koristile su i neke druge povezane kompanije.

Istražitelji su mjesecima pratili aktivnosti kompanije te zaključili da poduzetnik naručuje brojne kontejnere ribe u trenutku kada u nekim kontejnerima pristiže kokain. Ove godine su nekoliko puta u luci bili pregledani kontejneri te kompanije, no kako droga nije bila otkrivena, skupina "balkanskog porijekla" je nastavila uvoziti kokain putem tog poduzetnika.

Policija je, međutim, tijekom inspekcije sumnjivih kontejnera u južnoj luci Algecirasu otkrila da je u nekima kokain. Daljnjom istragom je uvidjela da su kontejneri trebali biti prevezeni u sjevernu luku Vigo. Kada su uplovili u Vigo, policija je uhitila osobe koje su istovarile dva kontejnera, a u kojima je bilo 7,5 tona kokaina.

- Droga je bila označena s četiri različite naljepnice, čime su bile označene pošiljke za razne kriminalne skupine u Europi - priopćila je policija.

Prošli mjesec je pak u skupini četiri kontejnera koja su uplovila u luku u Valenciji, otkriven jedan s kokainom. No 30 dana nitko nije preuzeo kontejnere iskrcane ondje, pa se činilo da su napušteni. To je, međutim, bila samo strategija kriminalne skupine. Dok su kontejneri stajali uskladišteni, najednom je došlo do promjene kompanije kojoj su trebali biti isporučeni.

Ta nova kompanija zatražila je dostavu iz luke krajem studenog. Upravitelj kompanije bila je osoba već od ranije poznata policiji zbog sumnje na trgovinu drogom.

- Bio je uhićen nekoliko dana ranije u sklopu jedne akcije suzbijanja trgovine drogom, prilikom čega je optužen za pripadnost kriminalnoj organizaciji - izvijestila je policija.

Policajci u civilu sjedili u restoranu

Istražitelji su zaključili da se kompanija koja je trebala preuzeti kokain također lažno predstavljala kao trgovačka kompanija za uvoz drugih legalnih proizvoda. Policija je namjerno pustila da prvi od četiri pristigla kontejnera napusti luku u Valenciji. Pratila je njegov transport cestom sve dok nije dovezen na jednu praznu parcelu pored grada Valencije. Prošla je čitava noć a nitko nije dolazio po kontejner.

Idući dan su odvezena iz luke i preostala tri kontejnera na industrijski poligon u mjesto Xirivella pored Valencije. Ondje je zatim dovezen i onaj prvi kontejner koji je noć proveo na praznoj parceli.

Policijski agenti bili su raspoređeni oko tog industrijskog kompleksa. U civilu su sjedili u obližnjem restoranu gdje su primijetili muškarce koji su komunicirali s nekim preko mobitela. Muškarci su se zatim digli iz restorana te krenuli prema mjestu gdje su kamionima pristizali kontejneri.

Čitavo to vrijeme oko industrijskog poligona je kružio kombi čiji je vozač nadgledao okolinu, pazeći na eventualni dolazak policije.

Muškarci koji su došli iz restorana nisu činili nikakve geste, niti su se približavali kontejnerima, koji su dovoženi jedan po jedan. Tada su se pojavila tri vozila, s ostalim pripadnicima skupine, parkiravši se na različitim dijelovima industrijskog kompleksa. Kada je stigao posljednji kontejner neki od njih su ušli u industrijski kompleks, a neki izašli, dok su neki od pripadnika skupine sjedili u restoranu zajedno.

Policija je tada krenula s uhićenjima.

Vozači automobila, odnosno članovi kriminalne skupine koji su nadzirali primopredaju kokaina, pokušali su pobjeći, izvijestila je policija. Za izvođenje operacije bila je potrebna prisutnost Skupine za specijalne operacije (GOES). Kada je ušla u skladište otkrila je da je jedan od kontejnera praktički ispražnjen.

- Kokain smo pronašli pohranjen u sportskim torbama na dnu skladišta, pored bočnih vrata uz koja je bio parkiran kombi, spreman za utovar i polazak - priopćila je policija.

Dvostruko dno drugog kontejnera je bilo otvoreno, a pretovar još uvijek nije bio počeo. U tom kontejneru, kao i trećem te četvrtom kontejneru nije bilo droge.