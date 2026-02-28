Obavijesti

Španjolska TV optužila Hrvate za kaos u Madridu. Policija: Nema informacija da su to oni

Nogometni program "El Chiringuito de Jugones", koji se prikazuje na jednoj privatnoj španjolskoj televiziji, izvijestio je da je "skupina zamaskiranih hrvatskih ultraša" došla ulicom Castellana do stadiona Santiago Bernabeu

Španjolska policija izvijestila je u petak kako nema informacija da su hrvatski državljani bili među navijačima portugalske Benfice koji su u srijedu sudjelovali u naguravanju s policijom uoči utakmice s Real Madridom u Ligi prvaka.

Nogometni program "El Chiringuito de Jugones", koji se prikazuje na jednoj privatnoj španjolskoj televiziji, izvijestio je da je "skupina zamaskiranih hrvatskih ultraša" došla ulicom Castellana do stadiona Santiago Bernabeu.

"Nemamo takvih saznanja", odgovorio je Hini glasnogovornik španjolske policije iz Madrida. Hrvatski konzulat u Madridu također je izvijestio da "nema nikakvih informacija" o sudjelovanju hrvatskih državljana u neredima.

Skupina od 30-ak osoba bila se priključila ostalim navijačima lisabonskoga kluba kod stadiona, navedeno je u televizijskom nogometnom programu. "Jedan policajac je povukao rukom kapuljaču s glave jednoga od tih ultraša u crnoj odjeći što je dovelo do tenzija“, izvijestio je. Na snimci se vide interventni policajci kako pendrecima udaraju navijače, navodno jer su na njih bile bačene limenke piva.

U prošlosti su pripadnici Torcide, navijačke skupine splitskoga Hajduka, znali dolaziti na utakmice Benfice jer su od 1994. godine u prijateljskim odnosima s tamošnjom navijačkom skupinom No Name Boys.

Real Madrid je u srijedu pobijedio s 2 : 1 Benficu, nakon što je prethodno slavio s 1 : 0 u Lisabonu, čime se plasirao u osminu finala Lige prvaka. Utakmice su bile nabijene tenzijom zbog sukoba igrača na terenu tijekom prve utakmice.

