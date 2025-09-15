Obavijesti

News

SVE VEĆI PROBLEMI S TURIZMOM

Španjolska ukida više od 50 tisuća apartmana! 'Ići će na raspolaganje mladim ljudima...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Eva Manez/REUTERS

Najviše ovakvih slučajeva s ilegalnim apartmanima je u južnoj španjolskoj regiji Andaluziji. U Sevilli njih 2289, u Marbelli 1802, u Malagi 1471 stan...

Španjolska vlada planira ukloniti gotovo 54.000 ilegalnih apartmana za odmor s internetskih platformi. Te će stanove uskoro koristiti redovito tržište nekretnina. "Oni će biti stavljeni na raspolaganje mladim ljudima i obiteljima naše zemlje", kazao je stranačkom skupu u Malagi španjolski premijer Pedro Sanchez.

Španjolci su sve nezadovoljniji masovnim turizmom i nepriuštvim cijenama stanova u određenim regijama. Izlazili su na ulice i prosvjedovali, turiste su znali polijevati vodom iz vodenih pištolja kako bi ih otjerali... Početkom travnja deseci tisuća ljudi diljem zemlje prosvjedovali su protiv sve veće stambene krize pod motom "Okončajmo biznis sa stanovima“.

Anti-tourism activists launch coordinated protests in Spain, Portugal and Italy
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Prosvjednici su zahtijevali kraj špekulativnih poslova s nekretninama, više socijalnih stanova i prestanak pretvaranja stambenog prostora u apartmane za turiste.

- To su stanovi čiji su vlasnici podnijeli zahtjev za registraciju, koji je obavezan od 1. srpnja, ali nije im odobren jer ne ispunjavaju zakonske uvjete - kazao je Sanchez o gotovo 54.000 stanova i dodao da su utvrđene na tisuće nepravilnosti...

U vrhu ljestvice su i glavni grad Madrid (1257 stanova) i drugi najveći grad u državi - Barcelona (1564 stana).

- Ministarstvo za stanovanje već je obavijestilo različite platforme za iznajmljivanje da uklone iz ponude tih ukupno 53.876 ilegalnih smještajnih jedinica - piše Deutsche welle.

FILE PHOTO: Spanish PM visits London and meets UK PM Starmer
Foto: Toby Melville/REUTERS

Cilj ove inicijative, objašnjava Sanchez, je da se stambeni prostor vrati svojoj osnovnoj namjeni - stanovanju. 

- Cilj je suzbiti ilegalno turističko iznajmljivanje i poboljšati kvalitetu života u gradovima. Vlada je već ranije uklonila desetke tisuća apartmana s platforme Airbnb - dodaje DW.

