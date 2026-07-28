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Španjolski premijer o požarima: 'Stiže svjetlo na kraju tunela...'

Piše HINA,
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Španjolski premijer o požarima: 'Stiže svjetlo na kraju tunela...'
Foto: Eva Manez
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Španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio je u utorak da se u borbi protiv velikih šumskih požara "nazire svjetlo na kraju tunela", no upozorio je da će sljedeći sati i dani biti posebno zahtjevni zbog nadolazećeg toplinskog vala u Španjolskoj

Govoreći na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio pregled rada vlade u proteklom razdoblju, Sánchez je istaknuo da je "negiranje klimatskih promjena najgore gorivo klimatske krize" te pozvao na sklapanje širokog klimatskog pakta u koji bi bile uključene političke stranke, znanstvena zajednica, socijalni partneri, nevladine organizacije, civilno društvo i javne institucije.

"To nije opcija nego imperativ", rekao je Sánchez, dodavši da poricanje klimatskih promjena društvo čini "mnogo ranjivijim u odgovoru na požare, ali i u obnovi pogođenih područja".

Premijer je pozvao na političko i institucionalno jedinstvo u odgovoru na požare te prevenciji budućih katastrofa.

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Istodobno je upozorio građane da zadrže maksimalan oprez zbog osjetnog porasta temperatura i novog toplinskog vala koji je najavila Državna meteorološka agencija (Aemet), a koji bi mogao otežati gašenje požara i povećati opasnost od izbijanja novih vatrenih stihija diljem zemlje.

Iako se stanje na pojedinim požarištima postupno poboljšava, Sánchez je poručio da će država, u koordinaciji s ostalim javnim institucijama, mobilizirati sve potrebne resurse "onoliko dugo koliko bude potrebno, sve dok se ne ugasi i posljednji plamen".

Na kraju je zahvalio vatrogascima, pripadnicima hitnih službi i svim ostalim službama koje sudjeluju u gašenju požara, istaknuvši njihovu predanost i dobru koordinaciju različitih razina vlasti tijekom proteklih dana.

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Požar nastao prije šest dana u provinciji Avili brzo se proširio zbog jakog vjetra, visokih temperatura i suhe vegetacije te se spojio s požarima iz okolice Madrida i Toleda u jedinstvenu vatrenu frontu. Nije bilo poginulih, iako je bilo osoba kojima je pružena pomoć zbog posljedica dima.

No, u utorak je na drugom dijelu zemlje preminula jedna žena koja je bila opečena u požaru blizu grada Almerije, u južnoj pokrajini Andaluziji. Nalazila se u bolnici u Sevilli gdje je uslijed teških opekotina umrla čime se broj smrtno stradalih u požarima ovog ljeta u Španjolskoj popeo na 14.

Površina opožarena u cijeloj zemlji od početka godine povećala se na 172.400 hektara, što je dva i pol puta veća površina od Zagreba.

Oko 180.000 ljudi u cijeloj Španjolskoj i dalje je evakuirano ili se nalazi u izolaciji zbog požara.

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