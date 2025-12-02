Obavijesti

News

Komentari 0
AFERA U MORH-U

Špijunka i dalje u pritvoru: 'Tražili smo da ima kontakt s obitelji. Oni su iznenađeni'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Špijunka i dalje u pritvoru: 'Tražili smo da ima kontakt s obitelji. Oni su iznenađeni'
14
Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

Očekujemo da svaki dan dobije kontakt s obitelji, rekla nam je odvjetnica žene koja se i dalje nalazi u istražnom zatvoru...

A.M. iz Kosovske Mitrovice još uvijek je u istražnom zatvoru, dok je njezin dečko, hrvatski vojni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J.I. iz Splita ranije pušten na slobodu. 

31
Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

- Ona u istražnom zatvoru može biti do veljače iduće godine. Istraga je u tijeku, odnosno radi se dekripcija određenih dokumenata - rekla nam je odvjetnica uhićene. Istaknula je i kako je u kontaktu s njezinom obitelji.

NOVI DETALJI DOZNAJEMO Špijunska afera u MORH-u: Žena ostala u pritvoru
DOZNAJEMO Špijunska afera u MORH-u: Žena ostala u pritvoru

- Oni su zatečeni, a imamo problem već tri mjeseca tražimo komunikaciju s telefonom. Očekujemo da svaki dan dobije kontakt s obitelji - kaže odvjetnica. Ministarstvo obrane ranije nam je potvrdilo informaciju kako je pilot nakon incidenta udaljen iz vojske.

Podsjetimo, pilota i njegovu djevojku tereti se za špijunažu u korist Srbije. Kako je objavila Slobodna Dalmacija, špijunsko klupko počelo se odmotavati nakon što je par uhićen na Visu, gdje su bili na godišnjem odmoru. Premda razlozi tog prvog privođenja nisu službeno poznati, pilot je ubrzo pušten na slobodu. Njegova partnerica dobila je rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.

Međutim, pretraga njihovih mobilnih telefona otkrila je komunikaciju koja je ukazivala na prenošenje povjerljivih informacija srpskim političarima. Riječ je o podacima koje je J. I. prikupljao tijekom službe na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu mirovne misije KFOR-a pod vodstvom NATO-a. Nakon tih otkrića, oboje su ponovno uhićeni.

ŠPIJUNIRALI U KORIST SRBIJE ŠPIJUNSKA AFERA Doznajemo: Pilot pušten uz mjeru opreza, a cura je još uvijek u pritvoru!
ŠPIJUNSKA AFERA Doznajemo: Pilot pušten uz mjeru opreza, a cura je još uvijek u pritvoru!

Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svoga partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu. Istražitelji navode da su poruke razmjenjivali putem aplikacije WhatsApp, a u komunikaciji se spominje i novinar jedne međunarodne agencije kojem su također stizali dijelovi informacija.

Identificirana su najmanje četiri slučaja odavanja tajnih podataka. Jedan se odnosi na djelovanje KFOR-a u Zubinom Potoku, gdje su često dolazilo do napetosti između lokalnih Srba i kosovskih vlasti. Drugi je povezan s uhićenjem Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije, čije je privođenje u prosincu 2022. izazvalo nemire i blokade graničnih prijelaza sa Srbijom.

DOZNAJEMO ŠPIJUNSKA AFERA Kosovarka i pilot su i dalje u pritvoru: Evo koliko svjedoka moraju ispitati
ŠPIJUNSKA AFERA Kosovarka i pilot su i dalje u pritvoru: Evo koliko svjedoka moraju ispitati

Istraga je pokazala i da je A. M. radila u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava (EULEX) i u misiji UNMIK-a, te da je imala kontakte s brojnim sucima i tužiteljima. Prema navodima izvora, neke od njih je čak pokušavala ucjenjivati. Također je bila bliska s pojedinim istaknutim predstavnicima srpske zajednice na Kosovu, uključujući čelnike nevladinih organizacija i političkih struktura zaduženih za stvaranje Zajednice srpskih općina.

Srpske obavještajne službe, tvrde izvori, sustavno su poticale zapošljavanje Srba u međunarodnim institucijama na Kosovu, koristeći njihove pozicije kako bi se prikupljale informacije i vršio pritisak na pravosudne procese.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije
DRUGI RADNI DAN

FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025