Split dva dana slavi Oluju: Od mimohoda do koncerta na Rivi

Grad Split dvodnevnim će programom 4. i 5. kolovoza obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, uz odavanje počasti poginulim braniteljima, svečani mimohod, koncerte i prezentaciju Hrvatske vojske.

Program počinje u utorak odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca i cvijeća na gradskom groblju Lovrinac i u Parku hrvatskih branitelja, a u 19 sati u crkvi Gospe od Zdravlja služit će se misa zahvalnica.

U večernjim satima središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju Limene glazbe HGD "Stjepan Radić" i Mažoretkinja grada Splita. Program će se potom nastaviti na Rivi, gdje će u 20.30 sati početi središnji dio obilježavanja, a u 21 sat koncert Revijskog orkestra "Domovini s ljubavlju".

Na Zapadnoj obali građani će od 10 do 20 sati moći razgledati raketnu topovnjaču RTOP-12 "Kralj Dmitar Zvonimir", dok će u Info zoni Hrvatske vojske od 10 do 18 sati imati priliku razgovarati s pripadnicima Hrvatske vojske te doznati više o vojnom pozivu, mogućnostima školovanja i razvoju karijere u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Obilježavanje će se nastaviti u srijedu, 5. kolovoza, koncertom Prljavog kazališta na Rivi, koji počinje u 21.30 sati, dok će u 22.30 sati s Gata sv. Nikole biti priređen prigodni vatromet. Istoga dana u 21 sat na igralištu Turističko-ugostiteljske škole bit će izvedena opera "Nikola Šubić Zrinjski" Ivana pl. Zajca.

Grad Split pozvao je građane i posjetitelje da se pridruže programu obilježavanja Dana pobjede i odaju počast hrvatskim braniteljima.