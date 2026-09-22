Split ulazi u najuzbudljiviji dio petotjednog festivala jedrenja

U Jedriličarskom klubu Labud danas je predstavljen program Splitskog festivala jedrenja 2026., manifestacije koja od 19. rujna do 18. listopada okuplja najvažnija jedriličarska događanja u Splitu i Dalmaciji. Festival kroz pet vikenda povezuje 28. Labud Classic, 26. Malu Mrduju – Memorijal Boris Vujnović – Mrduja Optimist Kup, 95. Mrdujsku regatu, Startup Europe regatu i 82. Višku regatu, navodi se u priopćenju Jedriličarskog kluba Labud.

O programu festivala, njegovu sportskom, turističkom i društvenom značaju te predstojećim događanjima govorili su Ivo Katušić, pročelnik Upravnog odjela za sport i sportsku infrastrukturu Grada Splita, Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita, Tomislav Vidić, savjetnik za projekt „Pomorsko je dobro” Splitsko-dalmatinske županije, Žarko Dešković, predsjednik JK Labud, i Damir Skelin, direktor Mrdujske regate.

Splitski festival jedrenja započeo je proteklog vikenda 28. Labud Classicom, regatom morskih oldtimera na ruti Split – Bobovišća na Moru – Split. Festival se nastavlja kroz četiri sljedeća vikenda, a prvi dani ovogodišnjeg izdanja ponovno su potvrdili kako Split u rujnu i listopadu živi jedrenje punim plućima.

„Splitski festival jedrenja nije samo raspored regata, nego priča o kontinuitetu, o gradu koji živi s morem i o generacijama ljudi koje povezuje jedro”, istaknuo je Žarko Dešković, predsjednik JK Labud. „Mrduja, Viška i Labud Classic podsjećaju nas na bogatstvo naše prošlosti, dok Mala Mrduja i uključivanje novih regata poput Startup Europe otvaraju vrata budućnosti. Drago mi je da i ove godine kroz pet vikenda okupljamo jedriličare, građane i goste te festivalu dajemo dodatnu dimenziju.”

Središnji događaj festivala bit će 95. Mrdujska regata, koja će se jedriti u subotu, 3. listopada, na legendarnoj ruti Split – otočić Mrduja – Split. Kao i svake godine, očekuje se oko 200 brodova i 1.500 jedriličara te nezaboravan startni prizor u Splitskom kanalu. Mrduja, najstarija i najmasovnija regata na hrvatskoj strani Jadrana te jedna od najstarijih u Europi, okuplja generacije jedriličara – od olimpijaca do rekreativaca – i nosi posebnu emociju koja je čini simbolom Splita i Dalmacije.

„Mrduja nikada nije bila samo regata. Za nas je ona simbol Splita i Dalmacije, susret generacija i emocija koju je teško prenijeti riječima”, rekao je Damir Skelin, direktor Mrdujske regate. „Svatko tko doživi njezin start u Splitskom kanalu razumije zašto je zovemo majkom svih regata. Posebnu pažnju

poklanjamo i onima kojima nije najvažnije prvi proći cilj, nego biti dijelom priče koja traje gotovo sto godina.”

Start Mrdujske regate tradicionalno će dati splitski gradonačelnik, a tijek regate javnost će moći pratiti uživo putem aplikacije KWINDOO. Poveznica za praćenje bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Mrduje. Najsretnijeg skipera očekuje Bura gumenjak dužine 2,5 metra kao „Nagrada po srići”, dok će pobjednici 100 dvoboja Mrduje, uz medalje, dobiti i jedriličarske prsluke s natpisom „POBJEDNIK 100 DVOBOJA NA MRDUJSKOJ REGATI”. Ove godine uvedena je i posebna „Nagrada po srići” za sudionike koji nisu jedrili na Mrdujskoj regati posljednjih pet ili više godina. Jedan od njih osvojit će iPhone 17.

Poseban trenutak ovogodišnje Mrduje donosi nova pjesma – himna „Mrduja – majka svih regata” u izvedbi grupe Mjesni odbor, koja će zamijeniti dosadašnju Gegovu „Mrduju”. Pjesmu prati glazbeni spot, a grupa Mjesni odbor novu će himnu uživo predstaviti nakon regate, na koncertu na platou JK Labud.

„Ponosni smo što s pjesmom ‘Mrduja – majka svih regata’ postajemo glazbeni ambasadori Mrdujske regate”, rekao je Siniša Garbin, pjevač i frontmen grupe Mjesni odbor. „Ovo nije samo pjesma o jedrenju, nego posveta ljudima, moru i emociji koju Mrduja svake godine donosi Splitu i Dalmaciji. Drago nam je da ćemo svojom glazbom biti dio priče koja traje gotovo sto godina i koja pripada svima koji vole Split, more i jedra.”

Subotnja večer nakon Mrdujske regate donosi dodjelu pokala najboljima i koncert grupe Mjesni odbor, koja će publici uživo predstaviti novu himnu „Mrduja – majka svih regata”. Na platou JK Labud održat će se već u četvrtak uoči Mrduje natjecanje jedriličara u pripremi dalmatinske marende, a sudionike će nakon jedrenja dočekati svježa spiza renomiranih chefova i Labudovih Petkaša, uz prigodnu izložbu fotografija slavnog alpinista i putopisca Stipe Božića.

Ivo Katušić naglasio je važnost kontinuirane potpore Grada Splita sportskim događanjima koja povezuju građane, sportaše i posjetitelje te pridonose prepoznatljivosti grada. Alijana Vukšić istaknula je kako 95. regata nije samo tradicija, nego dio splitskog identiteta koji Split njeguje gotovo cijelo stoljeće, prenoseći ljubav prema moru s generacije na generaciju sa strašću, ponosom i pogledom uvijek prema moru. Tomislav Vidić je podsjetio na vrijednost pomorske baštine i mora kao važnog dijela identiteta Splitsko-dalmatinske županije te na potrebu njezina očuvanja i prijenosa na nove generacije.

Splitski festival jedrenja i ove godine okuplja partnere koji prepoznaju važnost jedrenja, pomorske tradicije i razvoja nautičke kulture u Splitu i Dalmaciji. Značaj festivala prepoznaju i kompanije snažno povezane sa Splitom i Dalmacijom, koje se kroz partnerstva približavaju jedriličarskoj zajednici i događanjima koja povezuju sport, more i grad. Među njima su Victa, novi pokrovitelj Mrdujske regate, i Auto Mall Split, čija podrška dodatno potvrđuje vrijednost festivala kao zajedničke platforme za sport, druženje i mediteranski način života. Partnerstvo s Victom pridonijet će bogatijoj gastronomskoj ponudi i dodatnoj brizi za jedriličare i posade tijekom regatnog vikenda.

„Važno nam je što vrijednost Mrduje i cijelog festivala prepoznaju partneri iz naše regije. Njihova podrška pomaže nam da jedriličarima, građanima i gostima ponudimo potpunije iskustvo — od sporta na moru do dobre spize i druženja nakon jedrenja”, istaknuo je Damir Skelin.

Višku regatu kao pokrovitelj prati Generali osiguranje, dok je OTP banka partner Splitskog festivala jedrenja. Festival podržavaju Hrvatska turistička zajednica, kroz nacionalni turistički slogan „Hrvatska

puna života”, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Turistička zajednica grada Splita i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon uspješno održanog 28. Labud Classica, Splitski festival jedrenja nastavlja se 26. Malom Mrdujom – Memorijalom Boris Vujnović – Mrduja Optimist Kupom, koja će se održati od 25. do 27. rujna. Slijedi 95. Mrdujska regata 3. listopada, Startup Europe regata 8. listopada u organizaciji JK Podstrana te 82. Viška regata od 16. do 18. listopada, kao veliko finale festivala koje ponovno povezuje Split i Vis.

Splitski festival jedrenja kroz pet vikenda donosi jedrenje, sport, tradiciju i druženje te okuplja jedriličare, građane, goste i sve zaljubljenike u more. Prijave za Mrdujsku i Višku regatu otvorene su do 1. listopada putem mrežne stranice www.jklabud.hr.

SPLITSKI FESTIVAL JEDRENJA - OSNOVNE INFORMACIJE

Splitski Festival Jedrenja jedinstvena je manifestacija koja objedinjuje najznačajnije jedriličarske događaje u Splitu tijekom rujna i listopada: Boboviška Labud Classic, Malu Mrduju, Mrdujsku i Višku regatu te Startup Europe regatu u organizaciji JK Podstrana. Nositelj projekta i organizator svih ostalih regata je Jedriličarski klub Labud Split.

· 28. Labud Classic, regata morskih oldtimera jedri se na relaciji Split - Bobovišća na Moru – Split u dva razreda/klase brodova kojima je dopušteno sudjelovanje: Classic, krstaši stariji od 40 godina, izrađeni isključivo u drvu, dužine od 7,7 do 15,0 metara te Vintage, krstaši stariji od 30 godina, izrađeni u stakloplastici, čeliku, aluminiju, šperploči ili drvu (u slučaju kada je trup izgrađen dijagonalnom ili stitch&glue metodom), dužine od 6 do 12 metara.

· 26. Mala Mrduja Memorijal Boris Vujnović - Mrduja Optimist Kup jedna je od najznačajnijih i najposjećenijih regata za najmlađe jedriličare klase Optimist. Svake godine okuplja stotinjak natjecatelja u dobi od 8 do 15 godina, a ujedno je kriterijska regata regije jug.

· 95. Mrdujska regata, najstarija je i najmasovnija regata na hrvatskoj strani Jadrana, te jedna od najstarijih u Europi. Svake godine okuplja oko 200 brodova i 1.500 jedriličara na ruti Split – Mrduja – Split

· Startup Europe regata održava se 8. listopada u Splitskom akvatoriju, a organizator regate je Jedriličarski klub Podstrana.

· 82. Viška regata, najprestižniji je krstaški jedriličarski spektakl na hrvatskoj strani Jadrana, i jedna od najstarijih u Europi. Svake godine okuplja više od 150 brodova i 1.000 jedriličara na ruti Split – Vis - Split.

· Prijave za Mrdujsku i Višku regatu zaključuju se 1. listopada. Organizator zadržava pravo eventualno proširiti listu sudionika Viške regate neposredno nakon navedenog roka, kako je i navedeno u oglasu regate.