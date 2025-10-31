Split: Zaustavili vozača s 3.47 promila, sud ga je pustio

Policija je zaustavila u četvrtak, u 03:15 sati u Hercegovačkoj ulici u Splitu auto koji je vozio pijani 36-godišnji vozač.

- Izmjerena mu je koncentracija od 3,47 g/kg. Također, odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu, odnosno liječnički pregled uzimanja krvi i urina radi analize. Do prestanka djelovanja alkohola smješten je u prostoriji policijske postaje, a po dovršetku postupka priveden je uz optužni prijedlog na Prekršajni sud - objavila je policija.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, da mu se izrekne kazna zatvora od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije tri mjeseca.

Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.