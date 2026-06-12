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ZADNJI DAN NASTAVE

Splitska policija našla gomilu pirotehnike u grmlju kraj škole

Piše Iva Tomas,
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Splitska policija našla gomilu pirotehnike u grmlju kraj škole
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Foto: PU splitsko-dalmatinska

Policija će tijekom dana u gradovima Splitsko-dalmatinske županije nastaviti pojačano nadzirati mjesta okupljanja učenika, posebno u zonama škola te na javnim mjestima i okupljalištima mladih

Policijski službenici Prve i Druge policijske postaje Split su u petak ujutro u sklopu preventivnih aktivnosti na terenu pored osnovnih škola pronašli veliku količinu skrivenih pirotehnička sredstva. Radi se o zabranjenim pirotehničkim sredstvima koja ne smiju koristiti ni punoljetne osobe, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

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Foto: PU splitsko-dalmatinska

Pirotehnika je bila skrivena u grmlju i u šumici pored škole, gdje bi korištenje pirotehnike moglo uzrokovati požare i značajno uništenje imovine. Policija je sve oduzela te tako spriječila mogućnost korištenja učenicima, ali i potencijalne ozljede.

- Pronađena pirotehničkih sredstava su zabranjena i opasna, a ukoliko bi ih koristili maloljetnici mogu ostaviti trajne posljedice. Još jednom apeliramo na djelatnike u školama i roditelje da razgovaraju s djecom i učenicima kako bi im još jednom ukazali na obavezu da se suzdrže od proslava koje uključuju korištenje pirotehnike i druga nedolična ponašanja.

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Još jednom ponavljamo jučer upućeni apel roditeljima da svojoj djeci skrenu pozornost na obavezu razumnog i racionalnog ponašanja prilikom proslave završetka školske godine. Policija će tijekom dana u gradovima Splitsko-dalmatinske županije nastaviti pojačano nadzirati mjesta okupljanja učenika, posebno u zonama škola te na javnim mjestima i okupljalištima mladih, kako bi proslava završetka nastave prošla bez narušavanja javnog reda, oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja - stoji u priopćenju policije.
 

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